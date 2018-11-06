شكرا لقرائتكم خبر عن ارتفاع العملة الرقمية الايتكوين بنحو الواحد بالمائة لتستأنف مسيرات الارتداد من الأدنى لها في ثمانية أسابيع والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم ارتفعت العملة الرقمية اللايتكوين بنحو الواحد بالمائة أو بأقل من 1$ اليوم الثلاثاء لنشهد استأنف ارتدادها من الأدنى لها منذ 12 من أيلول/سبتمبر الماضي حينما حققت الأدنى لها منذ 24 من أيلول/سبتمبر من عام 2017 مع ارتفاعها للجلسة الخامسة في سبعة جلسات ضمن عمليات تصحيحية للخسائر الموسعة التي تلحق بالأصول الرقمية منذ مطلع العام الجاري والتي يخللها مؤخراً بعض العمليات التصحيحية المحدودة.

وفي تمام الساعة 06:25 صياحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العملة الرقمية لايتكوين بنسبة 0.99% إلى مستويات 54.500$ مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 53.936$ بعد أن حققت الأعلى لها خلال تداولات جلسة اليوم عند 54.594$، بينما حققت الأدنى لها عند 53.914$.

هذا وقد ارتفعت اللايتكوين بشكل موسع في نهاية الأسبوع الماضي مع ارتفاع معظم العملات الرقمية بشكل ملحوظ من جراء دخول سيولة جديدة لأسواق الأصول الرقمية التي تكبدت منذ مطلع هذا العام خسائر موسعة وسط القلق من تشديد الإجراءات والقيود التنظيمية على العملات الرقمية عالمياً، وذلك قبل أن تنخفض بالأمس في أولى جلسات هذا الأسبوع وتستأنف المكاسب اليوم، ونود الإشارة لكون اللايتكوين قد تراجعت خلال الشهر الماضي للشهر السادس على التوالي موضحة أطول مسيرات خسائر شهرية لها منذ مطلع عام 2015.

ويذكر أن اللايتكوين تم طرحها للتداول في النصف الأول من 2013 بنحو 3$ وحققت الأدنى لها على الإطلاق دون حاجز 1$ في النصف الأول من 2015، قبل أن تشهد ذروة زخم تحقيق المكاسب في الشهر الأخير من عام 2017 عقب تخطيها حاجز 100$ لأول مرة في 29 من تشرين الثاني/نوفمبر، وذلك قبل أن تحقق الأعلى لها على الإطلاق عند 370.78$ في 19 من كانون الأول/ديسمبر، وارتدادها عقب ذلك لما دون حاجز 100$ في 12 من حزيران/يونيو الماضي وتحققها للأدنى لها في عام عند 47.22$ في 12 من أيلول/سبتمبر.