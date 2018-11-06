شكرا لقرائتكم خبر عن أرباح "بترورابغ" تتراجع 66% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت البيانات المالية لشركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات "بترورابغ"، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تراجع أرباحها بنسبة 65.6% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2018.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، بتحقيقها صافي ربح بلغ 243 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 706 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وحققت الشركة صافي أرباح تشغيلية بلغت 353 مليون ريال مقابل صافي أرباح تشغيلية بلغ 827 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وقالت الشركة إن تراجع الأرباح في الربع الثالث من 2018 يرجع إلى انخفاض هامش الربح للمنتجات المكررة. وقابل ذلك جزئياً تحسن أسعار ومبيعات المنتجات البتروكيماوية.

وارتفعت الإيرادات إلى 12 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 9.1 مليون ريال بالربع المقابل من 2017.

وعلى النحو ذاته، تراجعت أرباح الشركة وبنسبة 1.02% إلى 774 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 782 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغت 531 مليون ريال خلال النصف الأول من 2018، مقابل صافي ربح بلغ 76 مليون ريال في النصف المقابل من العام 2017، بارتفاع بلغ 598.7%.