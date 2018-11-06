شكرا لقرائتكم خبر عن خسائر "شاكر" تتراجع 8.6% بالربع الثالث والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم كشفت نتائج أعمال شركة الحسن غازي إبراهيم شاكر، المُعلنة اليوم الثلاثاء، عن تراجع خسائرها بنسبة 8.6% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2018.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع "تداول" المالي، بتحقيقها صافي خسارة بلغ 44.9 مليون ريال مقابل صافي خسائر بلغ 49.2 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وحققت الشركة صافي خسائر تشغيلية بلغت 31.2 مليون ريال مقابل صافي خسائر تشغيلية بلغ 38.7 مليون ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وأرجعت الشركة تراجع الخسائر في الربع الثالث من 2018 إلى تحسن هامش الربح ونجاح الشركة في تخفيض المصروفات التشغيلية وفقاً لمبادرات الإدارة التي أدت إلى انخفاض التكاليف الإدارية بمبلغ 1.6 مليون ريال، بسبب تخفيض مصروفات الموظفين كما انخفضت مصروفات التمويل بمبلغ 0.7 مليون ريال.

وتراجعت الإيرادات إلى 174 مليون ريال في الربع الثالث من العام 2018، مقابل إيرادات بلغت 202.9 مليون ريال بالربع المقابل من 2017.

يذكر أن خساراة الشركة في نتائج الشركات الزميلة زادات بمبلغ 6.4 مليون ريال فى الربع الحالى مقارنه بالربع المماثل من العام السابق.

وعلى النحو الآخر، ارتفعت خسائر الشركة بنسبة 20% إلى 102.1 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي خسائر بلغ 85.2 مليون ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.

وكانت الشركة قد حققت صافي خسارة بلغ 57.2 مليون ريال خلال النصف الأول من 2018، مقابل صافي خسارة بلغ 36 ريال في النصف المقابل من العام 2017.