شكرا لقرائتكم خبر عن البتكوين يتراجع من أعلى مستوى فى أسبوعين بفعل عمليات تصحيح وجني أرباح والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تراجعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" بالتعاملات الفورية يوم الاثنين مع نشاط نسبي لعمليات التصحيح وجني الأرباح ، بعدما سجلت الأسعار بالأمس أعلى مستوى فى أسبوعين ، ويحتاج السوق حاليا إلى محفزات قوية لجذب السيولة الاستثمارية إليه مرة أخرى ، وقد تأتي تلك المحفزات فى صورة القرار النهائي من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حيال إدراج وتداول صناديق البتكوين المتداولة بالبورصة.

فى بورصة "بتستامب" وبحلول الساعة 08:55بتوقيت جرينتش تتداول العملة الرقمية بتكوين حول6,395$ بانخفاض قدره 33$ بنسبة 0.5%،حيث سعر الافتتاح عند 6,428$،وسجلت أعلى مستوي عند 6,441$ ، و أدنى سعر عند 6,386$.

حققت أسعار البتكوين يوم الأحد ارتفاعا بنسبة 1.5% ، مسجلا أعلى مستوى فى أسبوعين عند 6,475$ لكل وحدة بتكوين.

تراجعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الاثنين بحوالي 500 مليون$ إلى إجمالي 209 مليار$ ، مع تراجع معظم أسعار العملات الكبرى بالسوق الرقمية.

لا تزال التعاملات حاليا بالسوق الرقمية ضمن نطاقات محدودة وضعيفة ،إذ يبلغ متوسط التداول اليومي حاليا أقل من 10 مليار$ ، ويحتاج السوق حاليا إلى محفزات قوية لجذب السيولة الاستثمارية إليه مرة أخرى ، وقد تأتي تلك المحفزات فى صورة القرار النهائي من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية حيال إدراج وتداول صناديق البتكوين المتداولة بالبورصة.

تنتهي اليوم المهلة النهائية من هيئة الأوراق المالية والبورصات الأمريكية SEC حول تلقي المعلومات والاستفسارات المطلوبة لإدراج وتداول بعض صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة ETF ، على أن يصدر القرار النهائي حول الموافقة على الإدراج والتداول خلال الأيام القليلة القادمة.

أصدر بنك مورغان ستانلي الأسبوع الماضي تقريرا يصف البتكوين وغيره من العملات الرقمية بأنها فئة استثمارية مؤسسية جديدة منذ عام 2017 ،وأشار أن المستثمرين المؤسسين لا يزالون يفكرون فى تلك العملات المشفرة بالرغم من استمرار السوق الهابط هذا العام ،ويعتقد الكثيرون أن الموافقة على صناديق البتكوين المتداولة فى البورصة ستمهد الطريق للاستثمارات من قبل المتداولين المؤسسين.

من ناحية أخرى ، يعتبر موضوع التلاعب بالسوق أحد أهم العوامل التي تؤثر بالضعف فى مصداقية العملات الرقمية ، لذلك تعتقد بورصة ناسداك "ثاني أكبر بورصة بالعالم" بأن تكنولوجيا مراقبة السوق لديها يمكنها منع هذا التلاعب ، وفى حال التأكد فعلا من كفاءة تلك التكنولوجيا ستوفر دفعة كبيرة لمجتمع تداول العملات المشفرة.