شكرا لقرائتكم خبر عن سعر النحاس يستأنف الارتفاع– تحليل -5-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم لم يكتفي سعر النحاس بملامسة الهدف الأول المستقر عند 2.7310 ليستغل العزم الإيجابي بمواصلة الارتفاع ليهاجم بذلك محور المتوسط المتحرك 55 والذي مثّل مؤخرا الهدف الثاني للميل الصاعد, استمرار ثبات السعر فوق مستوى 2.7310 يزيد من فرص تشكيله لهجوم صاعد جديد لنتوقع بذلك استهداف مستوى 2.8500 ومن ثم ليحاول ملامسة مقاومة القناة الصاعدة والمتمركزة حاليا عند 2.9200 تقريبا.

نلاحظ من الرسم المرفق اقتراب مؤشر ستوكاستيك من مستوى تشبع الشراء, ليزيد ذلك من فرص اكتساب السعر للعزم الإيجابي الإضافي تأكيدا لاستعداد تحقيق الأهداف المذكورة سابقا.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 2.7500 و 2.8500

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد