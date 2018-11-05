شكرا لقرائتكم خبر عن سعر البلاتين يحقق أول أهدافه– تحليل - 5-11-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم امتدت تداولات سعر البلاتين مؤخرا لملامسة المقاومة المستقرة عند 871.00 والتي شكّلت الهدف الأول للميل الصاعد المتوقع سابقا, نتوقع باكتساب السعر لعزم إيجابي جديد وتحرره من الحاجز الحالي استئناف تسجيله للأهداف والتي تتمركز حول 890.00 و 932.00 على التوالي. كذلك نلاحظ وصول مؤشر ستوكاستيك نحو مستوى تشبع الشراء ليتيح بذلك المجال أمام السعر لتجميع العزم الإيجابي الإضافي ليزيد بذلك من فرص تحقيق الاختراق المطلوب. نطاق التداول المتوقع ما بين 855.00 و 890.00 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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