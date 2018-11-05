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شكرا لقرائتكم خبر عن الباوند مقابل الين يقدم إغلاق ايجابي- تحليل - 5-11-2018 والان مع بالتفاصيل
دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم
أكد سعر الزوج استعداده لبناء ميل صاعد جديد بتقديمه لإغلاق إيجابي جديد فوق الدعم المستقر حاليا عند 146.00, نتوقع باستمرار تقديم مؤشر ستوكاستيك للعزم الإيجابي تشكيل السعر لهجوم إيجابي قوي ليستهدف بذلك مستوى 147.60 ومن ثم لننتظر وصوله نحو المحطة الثانية والمتمركزة عند 149.00.
نطاق التداول المتوقع ما بين 146.60 و 148.40
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد
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