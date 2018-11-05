اليورو مقابل الين خارج أسوار النطاق الهابط- تحليل - 5-11-2018

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أكمل سعر الزوج تداولاته الأخيرة بتقديمه لهجوم صاعد ليستقر بذلك خارج أسوار القناة الهابطة معلنا بذلك استعداده لبناء تداولات صاعدة جديدة خلال الفترة القريبة والمتوسطة, سنعتمد بترجيحنا الصاعد على ثبات الدعم المستقر حاليا عند 128.60 ولننتظر اكتساب السعر لعزم إيجابي جديد ليبدأ باستهداف العديد من المستويات الإيجابية والتي تبدأ من 129.55 وصولا لمستوى 130.20. تمركز المتوسط المتحرك 55 حول الدعم المذكور سابقا يؤكد الإيجابية المقترحة وليزيد بذلك من فرص اكتساب السعر للعزم الإيجابي لحين تحقيقه للأهداف الإيجابية. نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين 128.70 و 129.55 الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد

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