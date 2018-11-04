الان تتابع “الأسهم السعودية” يغلق على انخفاض عند مستوى 7846.93 نقطة والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الأحد، منخفضا 32.44 نقطة، عند مستوى 7846.93 نقطة، وبلغت قيمة التداولات أكثر من 2.4 مليارات ريال.

ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى أكثر من 117 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 101 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 93 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 81 شركة على تراجع.

وتمثلت الأسهم الأكثر ارتفاعا بالتعاملات في شركات “صادرات, وعناية, والأسماك, واتحاد الخليج, وأمانة للتأمين”، وجاءت الأسهم الأكثر انخفاضا لشركات “الخدمات الأرضية, ونماء للكيماويات, والدوائية, وأنابيب السعودية, وأسترا الصناعية”، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين ما بين 10% و6.01%.

أما الأسهم الأكثر نشاطا بالكمية تمثلت في شركات “الإنماء, ودار الأركان، وكيان السعودية, وزين السعودية, واسمنت نجران”، وجاءت الأسهم الأكثر نشاطا في القيمة لشركات “الإنماء, وسابك, وكيان السعودية, ودار الأركان، ونماء للكيماويات”.

وأغلق مؤشر سوق الأسهم الموازية “نمو” مرتفعًا 3.52 نقطة ليقفل عند مستوى 2522.73 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.8 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 176 ألف سهم تقاسمتها 287 صفقة.