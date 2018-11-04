تراجع سعر السمك البلطى اليوم الاحد 4-11-2018

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأحد 4 نوفنبر 2018 11:18 صباحاً - تراجع سعر السمك البلطى اليوم الاحد 4 نوفمبر بسوق العبور بحيث بلغ سعر كيلو البلطى ما بين 9 - 26.5 حسب النوع والحجم وبلغ سعر الفلية البلطى من 30 إلى 70 جنيها.

وبلغ سعر سمك التعابين من 40 إلى 140 جنيها ، ويصل سعر السمك البورى ما بين 24 إلى 38 جنيها للكيلو. وبلغ سعر سمك البياض ما بين 28إلى 34جنيها ويصل سعر القراميط من 10 إلى 20 جنيها.

وتراجع سعر المكرونة السويسى بحيث بلغ من من 59-65جنيها والمجمدة ما بين 19 – 25 جنيها للكيلو. وبلغ سعر المكرونة الخليجى من 35- 41 جنيها وبلغ سعر سمك السبيط ما بين 90 – 160 جنيها للكيلو، وبلغ سعر سمك المرجان ما بين 22 إلى 41 جنيها.

ووصل سعر الجمبرى من 125 إلى 325 جنيها حسب النوع والحجم فى حين بلغ وبلغ سعر الجمبرى الجامبو من 360 إلى 420 جنيها، وبلغ سعر الجمبرى المجمد من 85 إلى 165 جنيها وبلغ سعر السبيط من 90 إلى 160 جنيها للكيلو ، ووصل سعر الكابوريا من 30 إلى 120جنيها، وبلغ سعر كيلو سمك موسى من 28- 34 جنيها وسمك وقار بلغ سعر الكيلو من 40 إلى 70 جنيها.