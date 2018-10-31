بيع كراسات شروط الإعلان العاشر لشقق الإسكان الاجتماعي بـ7 محافظات..اليوم

امنة عبد العظيم

بدأت اليوم الأربعاء مكاتب البريد المميكن بـــ 7 محافظات فى بيع كراسات الشروط الخاصة بوحدات الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" وعددها 60 ألف شقة بمساحات من 75 إلى 90 مترا مربعا بنظام غرفتين وصالة و3 غرف وصالة.

وقالت مى عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن الكراسات متوافرة بكل مكاتب البريد المميكن بمحافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والشرقية المنيا والبحر الأحمر".

وتطرح وزارة الإسكان الوحدات مساحة 75 مترًا مربعًا بسعر 185 ألف...