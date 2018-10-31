امنة عبد العظيم
بدأت اليوم الأربعاء مكاتب البريد المميكن بـــ 7 محافظات فى بيع كراسات الشروط الخاصة بوحدات الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعى لمحدودى الدخل "المليون وحدة" وعددها 60 ألف شقة بمساحات من 75 إلى 90 مترا مربعا بنظام غرفتين وصالة و3 غرف وصالة.
وقالت مى عبدالحميد، المدير التنفيذى لصندوق تمويل الإسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، إن الكراسات متوافرة بكل مكاتب البريد المميكن بمحافظات "القاهرة والجيزة والقليوبية والمنوفية والشرقية المنيا والبحر الأحمر".
وتطرح وزارة الإسكان الوحدات مساحة 75 مترًا مربعًا بسعر 185 ألف...
كانت هذه تفاصيل خبر بيع كراسات شروط الإعلان العاشر لشقق الإسكان الاجتماعي بـ7 محافظات..اليوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الموجز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.