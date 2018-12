شكرا لقرائتكم «الخبير المالية» تطرح «صندوق الخبير ريت» للاكتتاب العام بقيمة مليار ريال ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - عبدالله السعيد - أعلنت شركة الخبير المالية، المتخصصة في إدارة الأصول والاستثمارات البديلة، عن اعتزامها طرح وحدات «صندوق الخبير ريت» المتوافق مع ضوابط الشريعة الإسلامية للاكتتاب العام، بقيمة أصول تتخطى المليار ريال سعودي، وحجم طرح قدره 237 مليون ريال سعودي بنسبة 24 % من إجمالي حجم أصول الصندوق، ويستثمر الصندوق في سبعة أصول عقارية متنوعة مُدِرة للدخل، موزعة في مواقع مميزة في كل من الرياض، وجدة، وتبوك، كما يستهدف تحقيق عوائد تتجاوز 9 % سنوياً، تُعد من أعلى عوائد الصناديق العقارية المتداولة المدرجة في السوق المالية السعودية «تداول»، والتي سيتم توزيعها بشكل ربع سنوي، يأتي ذلك عقب صدور موافقة هيئة السوق المالية على طرح وحدات الصندوق.

وقال أحمد سعود غوث، الرئيس التنفيذي لشركة الخبير المالية: إن «صندوق الخبير ريت» يعد ثمرة خبرات ومعرفة الخبير في مجال الاستثمار العقاري محلياً ودولياً، فقد تجاوزت إجمالي قيمة محفظة الاستثمار العقاري للشركة 3.6 مليار ريال - كما في 31 ديسمبر 2017م - يتم إدارتها من خلال 10 صناديق استثمار عقارية تمتلك أصول ومشروعات عقارية موزعة في مدن جدة والرياض والخبر ومكة المكرمة علاوة على الاستثمارات العقارية الدولية في كل من الولايات المتحدة والمملكة المتحدة.

ويوفر الصندوق فرصة مميزة للمستثمرين من الشركات والأفراد الراغبين في تحقيق عوائد دورية والاستفادة من الفرص التي يوفرها قطاع الاستثمار العقاري، حيث إن الحد الأدنى للاشتراك في الصندوق هو 500 ريال سعودي ومن دون رسوم اشتراك وذلك عبر ست جهات مستلمة.

وأضاف غوث: «تدير شركة الخبير المالية صناديق استثمارية لأصول بقيمة تقارب 4.7 مليار ريال سعودي - كما في 31 ديسمبر 2017م - ترتكز بشكل رئيس على استثمارات في فئة الاستثمارات العقارية والأسهم الخاصة، كما تتمتع الشركة بسجلٍ حافلٍ من الإنجازات من خلال توظيف خبراتها الطويلة للاستفادة من الفرص الاستثمارية التي تلبي متطلبات المستثمرين بما يتماشى مع التطورات الاقتصادية».

ومن المقرر أن تبدأ عملية الاكتتاب العام لوحدات «صندوق الخبير ريت» يوم الأحد 3 ربيع الأول 1440 هـ، الموافق 11 نوفمبر 2018م، وستستمر حتى يوم الخميس 21 ربيع الأول 1440هـ، الموافق 29 نوفمبر 2018م. وبإمكان الراغبين في الاكتتاب الاشتراك في الصندوق عن طريق الجهات التالية: البنك الأهلي التجاري، بنك الرياض، مصرف الراجحي، البنك العربي الوطني، البنك السعودي الفرنسي، وشركة الجزيرة كابيتال.

