«الجمارك» و«سابك» توقعان مذكرة تفاهم لتطبيق «منطقة إيداع» في ميناء الجبيل

الرياض - عبدالله السعيد - وقعت الجمارك السعودية والشركة السعودية للصناعات الأساسية «سابك»، مذكرة تفاهم تتضمن تطبيق مفهوم «منطقة إيداع وإعادة تصدير»، لشركة «سابك» على المنطقة التابعة لها في ميناء الجبيل التجاري.

وجرت مراسم توقيع المذكرة خلال انعقاد اجتماع اللجنة التنفيذية للمنصة اللوجستية، وذلك بمقر وزارة النقل، بحضور كل من وزير النقل الدكتور نبيل العامودي ومحافظ الهيئة العامة للجمارك أحمد الحقباني، ورئيس مجلس إدارة «سابك» الدكتور عبدالعزيز الجربوع، ونائب رئيس مجلس إدارة «سابك» الرئيس التنفيذي يوسف البنيان، ونائب الرئيس التنفيذي لوحدة أعمال الكيميائيات المهندس عبدالرحمن الفقيه، ومعالي رئيس الهيئة العامة للموانئ المهندس سعد الخلب ومعالي رئيس هيئة النقل العام الدكتور رميح الرميح.

ووقع مذكرة التفاهم من جانب الجمارك السعودية وكيل محافظ الهيئة العامة للجمارك لتيسير التجارة المكلّف فيصل البداح، فيما وقعها من جانب شركة «سابك» نائب الرئيس لسلسلة الإمدادات العالمية المهندس فايز المالكي.

وأعرب محافظ الهيئة العامة للجمارك بهذه المناسبة عن سعادته للتعاون مع شركة سابك التي تُعد أحد أهم شركاء الجمارك السعودية في العمل الجمركي، وذلك على التنسيق الفاعل بين الجانبين، وذلك بما يُحقق أهداف الجانبين، ومن ذلك توقيع هذه المذكرة الهادفة إلى تيسير إجراءات الاستيراد والتصدير، وتحسين آلية الإجراءات الجمركية وجعلها أكثر مرونة من خلال تحويل المنطقة التابعة لشركة «سابك» في ميناء الجبيل التجاري إلى منطقة إيداع وإعادة تصدير وفقًا للضوابط الجمركية، مبينًا معاليه أن المذكرة تأتي في الوقت ذاته تحقيقاً لمبادرة الجمارك السعودية المتمثلة في تعديل إجراءات مناطق الإيداع بحيث تم السماح للمصدرين المحليين باستخدامها كمنطقة تخزين. وقدم الدكتور عبدالعزيز الجربوع شكره للجمارك السعودية على التعاون في إكمال هذه المذكرة، مشيرًا إلى أنها ستُشكل نقلة لحركة التصدير والاستيراد بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويحقق أهداف رؤية 2030، كما تمثل إضافة مهمة لنمو أعمال «سابك» من حيث تسهيل التدفق التجاري، ورفع كفاءة النقل بمزيد من السرعة والموثوقية في خدمة زبائن الشركة حول العالم.

وأضاف نعتز أن تكون «سابك» أول شركة في المملكة تحصل على هذه الميزة التي ستسهم في تعزيز قيمة علامتها التجارية، حيث ستتمكن من الاستفادة من الإمكانات الحديثة لهذا المرفق الحيوي وتحقيق وقت قياسي في إجراءات التخليص الجمركي وتفريغ الحاويات وإعادة التصدير، وبموجب هذه المذكرة ستقوم شركة سابك لخدمات الإمدادات المحدودة التابعة لـ «سابك» بتوفير جميع المتطلبات والاشتراطات الخاصة بمناطق الإيداع وفقاً لقواعد وشروط الإيداع استناداً إلى نظام الجمارك الموحد لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

يُذكر أن هذه المنطقة تستخدمها شركة «سابك» وسبع شركات تابعة لها بهدف تصدير منتجاتها إلى أسواق العالم المختلفة.

