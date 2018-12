شكرا لقرائتكم «الإنماء» يقدم خدمة تقسيط التعليم لطلاب جامعة الأمير محمد بن فهد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - عبدالله السعيد - أبرم مصرف الإنماء وجامعة الأمير محمد بن فهد اتفاقية تهدف إلى تقسيط الرسوم الدراسية بدون أي تكاليف إضافية وذلك لإتاحة الفرصة للدارسين من سداد رسوم التعليم بأقساط ميسرة وبدون أي رسوم إدارية أو مبالغ إضافية، وتم توقيع الاتفاقية في مقر الادارة العامة لمصرف الإنماء حيث مثّل المصرف الرئيس التنفيذي عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس، ومثّل جامعة الأمير محمد بن فهد مدير عام الجامعة الدكتور عيسى بن حسن الأنصاري وبحضور عدد من المسؤولين من الجانبين. وبهذه المناسبة صرّح عبدالمحسن بن عبدالعزيز الفارس أن الاتفاقية تأتي دعماً لمسيرة التعليم في وطننا الغالي بالتعاون مع المؤسسات التعليمية الرائدة، ويحرص مصرف الإنماء على دعم التعليم كركيزة لتنمية المجتمعات، فمنذ انطلاقته سعى المصرف إلى تقديم خدمات مبتكرة تلبي طموحات وتطلعات شركائه، وتعد خدمة تقسيط التعليم إحدى مبادرات مصرف الإنماء وإسهاماته تجاه المجتمع.

وأضاف الفارس: «إن هذه الخدمة تتم بقيام المصرف بسداد الرسوم المقررة شاملة التعليم والنقل والسكن وذلك نيابة عن المستفيد للجهة التعليمية المعتمدة، ومن ثم تُسدد من قبل المستفيد على أقساط شهرية ميسرة دون أي رسوم أو مبالغ إضافية، الأمر الذي يوفر لأبنائنا الطلبة والطالبات من السعوديين والمقيمين خيار تقسيط الرسوم الدراسية عوضاً عن دفع المبلغ كاملاً دفعة واحدة، كما تزيد خيارات الشريك من إمكانية تقديم هذه الخدمة لأي مستفيد آخر يحدده الشريك داخل المملكة العربية السعودية، وتشمل جميع المراحل الدراسية،

