التصديري للحاصلات: 70 شركة مصرية تشارك بمعرض “فروت لوجستيكا” ببرلين

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أعلن المجلس التصديري للحاصلات الزراعية عن مشاركة 70 شركة مصرية العاملة فى مجال الخضر والفاكهة بجناح على مساحة 1360 مترا مربعا بمعرض “فروت لوجيستيكا” المزمع بالعاصمة الألمانية برلين فى الفترة من 6 الى 8 فبراير المقبل.

وأشار هاني حسين المدير التنفيذي للمجلس إلى حرص المجلس على المشاركة بالمعرض والذى يعد من أكبر المعارض المختصة بتجارة الخضر والفاكهة في العالم ويقام على مساحة تزيد عن 132 ألف متر مربع، فيما بلغ عدد الزائرين خلال دورته الاخيرة ما يزيد على 78 ألف زائر من 130 دولة.

وأضاف حسين أن المشاركة تأتي في إطار استراتيجية المجلس لزيادة صادراته وفتح أسواق جديدة في منطقة جنوب شرق آسيا لتحقيق معدلات نمو كبيرة.

وأوضح أن صادرات الحاصلات الزراعية إلى السوق الألماني ارتفعت خلال الموسم الزراعي 2018/2017 حيث تم تصدير 80 ألف طن بقيمة بلغت 91 مليون دولار مقابل 70 ألف طن بقيمة بلغت 88 مليون دولار خلال الموسم الزراعي السابق له 2017/2016.

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