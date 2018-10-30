الان تتابع “الأسهم السعودية” يغلق على انخفاض عند مستوى 7832.98 نقطة والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل الرياض- الخليج 365
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية، اليوم الثلاثاء، على انخفاض 14.53 نقطة ليقف عند مستوى 7832.98 نقطة.
وبلغت قيمة التداولات أكثر من 3.1 مليارات ريال، ووصل عدد الأسهم المتداولة إلى أكثر من 148 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 118 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 104 شركات ارتفاعا في قيمتها فيما أغلقت أسهم 66 شركة على تراجع.
وتمثلت الأسهم الأكثر ارتفاعا بالتعاملات في شركات “متلايف، ومسك، وأنعام، والأسماك، وهرفي”، وجاءت الأسهم الأكثر انخفاضا لشركات “صادرات، والأهلي، والتصنيع، ورعاية، وسويكورب”، وتراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 10% و7.84%.
أما الأسهم الأكثر نشاطا في الكمية تمثلت في شركات “الإنماء، ودار الأركان، وكيان، والتصنيع، وزين”، وجاءت الأسهم الأكثر نشاطا في القيمة لشركات “الإنماء، وسابك، ودار الأركان، والكابلات، والراجحي”.
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