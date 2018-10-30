شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 221 مخالفة توطين لنشاط السيارات والدراجات النارية والان نبدء بالتفاصيل
وأسفرت الجولات التفتيشية، عن ضبط 125 مخالفة لقرار التوطين، و 96 مخالفة أخرى تم ضبطها، بينما بلغت الإنذارات الموجهة للمنشآت 455 إنذاراً، فيما وصلت المنشآت المغلقة 303 منشأة مغلقة.
وسجلت الجولات الميدانية التزام 3,522 منشآت بقرار التوطين، في حين بلغ عدد المنشآت غير الملتزمة بالقرار 187 منشأة.
وجاء قرار توطين منافذ البيع في نشاط السيارات والدراجات النارية، ضمن أربع أنشطة كمرحلة أولى من توطين 12 نشاطاً، وذلك في إطار حرص الوزارة على تمكين المواطنين والمواطنات من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.
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