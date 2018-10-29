هامبورغ تستقبل اليوم أولى طائرات «الإمارات A380»

هامبورغ: ”الخليج 365”

تحتفل هامبورغ، اليوم الاثنين، باستقبال أولى طائرات «إيرباص A380» العملاقة، والتي تقوم طيران الإمارات بتسييرها بانتظام لتشكّل بذلك واحدة من رحلتيها اليوميتين بين دبي وهامبورغ. وتدشن أكبر ناقلة دولية في العالم هذه الإضافة الجديدة عبر رحلتها الصباحية «إي كيه 59/‏‏60». وبهذا تنفرد طيران الإمارات بكونها الناقلة الأولى والوحيدة التي تسيِّر عملاقتها إلى مطار هامبورغ.

وتستعد هامبورغ لاستقبال هذا الحدث على أكمل وجه؛ إذ تم تجهيز المطار بكل ما تحتاج إليه الطائرة العملاقة لتهبط فيه، عبر بوابات وجسور متحركة، صُمِّمت خصيصاً لها. وقد تم استثمار ما يزيد على 750 ألف يورو لتجهيزات الأدراج المتحركة، والجسر الثالث الذي يدخل المسافرون من خلاله إلى القسم العلوي من الطائرة.

وبفضل استخدام طائرة «A380» على هذا الخط سترتفع الطاقة الاستيعابية للركاب بنسبة 22%، من خلال توفير 6090 مقعداً أسبوعياً في كل اتجاه؛ ما يتيح للسياح ورجال الأعمال مزيداً من خيارات السفر بين دبي وهامبورغ. وتوفر طائرة الإمارات «A380» التي ستخدم خط دبي- هامبورغ مستويات رفيعة من الراحة والخدمة بمقاعدها البالغ عددها 516، موزّعةً على درجاتها الثلاث: 14 جناحاً خاصاً في الدرجة الأولى، و76 مقعداً يمكن تعديلها إلى أسرّة مستوية تماماً في درجة رجال الأعمال، و426 مقعداً مريحاً في الدرجة السياحية.