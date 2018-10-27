شكرا لقرائتكم خبر عن إطلاق برامج لتطوير الموارد البشرية بالأحساء والان نبدء بالتفاصيل

أكملت لجنة التدريب والموارد البشرية بغرفة الأحساء في اجتماعها الرابع مؤخرًا وضع الترتيبات الأخيرة لعدد من مبادراتها النوعية الهادفة لتنمية وتطوير مهارات الموارد البشرية وتمكين الكفاءات الوطنية بالأحساء، ومن بينها برنامجا المستشار للباحثين عن العمل والتدريب لليوم الواحد.

واطلع الاجتماع الذي عقد بقاعة الشيخ عبدالعزيز العفالق بالغرفة برئاسة محمد بن حزام العتيبي رئيس اللجنة على اللمسات النهائية الخاصة بإطلاق البرنامجين، حيث يهدف برنامج المستشار الذي يقدم مجموعة استشارات مجانية للباحثين عن العمل خاصة من حديثي التخرج وكذلك برنامج التدريب لليوم الواحد الذي يوفر فرصا استطلاعية تدريبية، تتيح للمتدرب اكتشاف الوظيفة دون التزام طويل المدى بالإضافة إلى التعرّف على الأعمال اليومية في المجال الوظيفي الذي يختاره المتدرب.

ووافق المشاركون في الاجتماع على عقد ورشة عمل قبل تدشين البرنامجين مع بعض الفئات المستهدفة من الشركات والمؤسسات في قطاع التجزئة والصناعة والتعليم والصحة، إيذانًا بإطلاقهما في نهاية نوفمبر أو بداية ديسمبر المقبل بحول الله، مؤكدين فوائدهما ودورهما في تمكين أبناء وبنات الوطن من العمل والمشاركة في مسيرة التنمية الاقتصادية الوطنية، وتشجيع المنشآت على استقطاب الكوادر الوطنية من الجنسين.

وناقش الاجتماع مستجدات مشروع تنظيم ملتقى الأحساء الأول للموارد البشرية، حيث تم تشكيل فريق عمل للقيام بأعمال ومهام وترتيبات تنظيم الملتقى برئاسة رئيس اللجنة على أمل أن يصاحبه تنفيذ معرض وظائف ويكون خلال العام المقبل بالإضافة إلى اعتماد برنامج لاستضافة وعقد لقاءات مع عدد من المسؤولين المختصين في العمل والتنمية الاجتماعية والتدريب والموارد البشرية. من جهته، أوضح محمد بن حزام العتيبي رئيس اللجنة أن التدريب وتنمية الموارد البشرية ورفع القدرات التنافسية للكوادر الوطنية بالأحساء، وتعزيز فرص استدامتها في منشآت القطاع الخاص وكذلك تأهيل الباحثين عن عمل وتهيئة البيئة الملائمة لاستقطاب المواطنين يُسهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 ويدعم مستهدفات برنامج التحول الوطني 2020م، داعيًا جميع هيئات ومؤسسات مجتمع الأحساء للتعاون ودعم ورعاية المبادرات والأنشطة التدريبية وبرامج التوطين والعمل المتنوعة.