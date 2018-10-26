البنك المركزى: صادرات مصر للعالم ارتفعت إلى 25.8 مليار دولار خلال عام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الجمعة 26 أكتوبر 2018 12:09 صباحاً - قال البنك المركزى المصرى، إن حصيلة الصادرات السلعية ارتفعت بمعدل 18.9% لتصل إلى نحو 25.8 مليار دولار، خلال العام المالى الماضى 2017 – 2018، ‏مقابل نحو 21.7 مليار دولار‏ فى العام المالى السابق له، انعكاسًا لتحسن درجة ‏التنافسية للصادرات المصرية فى الأسواق العالمية عقب قرار تحرير سعر الصرف، وسجلت صادرات البترول 8.8 مليار دولار خلال العام المالى الماضى.

وتستورد مصر بما يعادل متوسط 5 مليارات دولار شهريًا من السلع والمنتجات من الخارج، بإجمالى سنوى يقدر بأكثر من 60 مليار دولار، وبالتالى فإن المتوسط الحالى للاحتياطى من النقد الأجنبى يغطى نحو 8.5 شهر من الواردات السلعية لمصر، وهى أعلى من المتوسط العالمى البالغ نحو 3 أشهر من الورادات السلعية لمصر، بما يؤمن احتياجات مصر من السلع الأساسية والإستراتيجية.