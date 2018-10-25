شكرا لقرائتكم خبر عن سعر عقود خام برنت يحافظ على ثباته السلبي – تحليل - 25-10-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أجرى سعر عقود خام برنت محاولة لاختراق مستوى 76.56 لكنه حافظ على ثباته دونه، ليستأنف تداولاته السلبية ويقترب من دعم القناة الهابط التي تظهر بالصورة، معززاً التوقعات باستمرار الاتجاه الهابط خلال الفترة القادمة، ونعتقد بأن الطريق مفتوح أمام تحقيق هدفنا التالي الذي يتواجد عند 74.00.

الثبات دون 76.56 مهم لاستمرار الانخفاض المتوقع، حيث إن اختراقه سيدفع السعر لبدء محاولات تعافي تستهدف اختبار مناطق 78.50 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 74.00 والمقاومة 77.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط