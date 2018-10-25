شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي تحت الضغط السلبي – تحليل - 25-10-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول زوج الدولار الأمريكي مقابل الدولار الكندي بسلبية قوية يوم أمس ليكسر مستوى 1.3060 ويستقر دونه، مما يدفع السعر نحو مزيد من الانخفاض المتوقع خلال الفترة القادمة، مستهدفاً اختبار مستوى 1.2923 بشكل رئيسي.

كسر مستوى 1.2995 سيؤكد التوجه نحو الهدف المذكور أعلاه، في حين إن اختراق 1.3050 سيوقف الانخفاض المتوقع ويدفع السعر لزيارة مستوى 1.3128 مبدئياً.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2930 والمقاومة 1.3100

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط