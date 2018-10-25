شكرا لقرائتكم خبر عن الدولار مقابل الين يختبر الدعم – تحليل - 25-10-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم قدّم زوج الدولار مقابل الين تداولات سلبية ملحوظة يوم أمس ليختبر الدعم المحوري 111.97 ويحافظ على ثباته فوقه حتى الآن، يرافقه وصول مؤشر ستوكاستيك إلى مشارف مناطق التشبع في البيع، بانتظار تحفيز السعر على الارتداد صعوداً لاستئناف الاتجاه الرئيسي الصاعد، والذي يستهدف مستويات 112.95 ثم 113.56 مبدئياً.

يجب الانتباه إلى أن كسر 111.97 والثبات دونه سيضغط على السعر لبدء تصحيح هابط على المدى القصير.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 111.50 والمقاومة 113.00

الميل العام المتوقع لهذا اليوم: صاعد