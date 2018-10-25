الجنيه الإسترليني يجتاز الهدف الثاني – تحليل - 25-10-2018

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم حقق زوج الجنيه الإسترليني مقابل الدولار هدفنا الثاني المنتظر عند 1.2900 وكسره ليستقر دونه الآن، مما يدعم استمرار توقعاتنا للاتجاه الهابط بفعالية خلال الجلسات القادمة، ممهداً الطريق أمام التوجه نحو 1.2800 الذي يمثل هدفنا الرئيسي التالي.
لذلك، سنستمر بترجيح الاتجاه الهابط على المدى اللحظي والقصير بدعم من الضغط السلبي الذي يشكّله المتوسط المتحرك 50، مع الانتباه إلى أن الثبات دون 1.2962 مهم لتحقيق الأهداف المنتظرة.
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين الدعم 1.2800 والمقاومة 1.2960
الميل العام المتوقع لهذا اليوم: هابط
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