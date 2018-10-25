شكرا لقرائتكم خبر عن تمويل وسط توقعات سلبية – تحليل صباحي – 25-10-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم وسط تداولات سهم بيت التمويل الخليجي (GFH) بمحاذاة خط اتجاه رئيسي هابط على المدى المتوسط كما هو موضح بالرسم البياني المرفق ، يأتي انخفاضه الأخير ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.08% بما يعادل -2.00 نقطة ، في ظل استمرار الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف مستوى الدعم 90.00 ، طيلة ثبات المقاومة 100.00 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 90.00 ومستوى المقاومة 100.00 .