شكرا لقرائتكم خبر عن السورية يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 25-10-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الشركة الكويتية السورية القابضة (KSHC ) بآخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.34% بما يعادل -0.50 نقطة ، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى القصير ، مع استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .

ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 39.00 ، طيلة استقراره أعلى مستوى 35.90 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.50 ومستوى المقاومة 39.00 .