السورية يستجمع قواه الإيجابية – تحليل صباحي – 25-10-2018

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دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم الشركة الكويتية السورية القابضة (KSHC ) بآخر جلساته ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -1.34% بما يعادل -0.50 نقطة ، ليحاول السهم بهذا الانخفاض اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على الارتفاع من جديد ، وذلك في ظل تداولاته بمحاذاة خط اتجاه صاعد على المدى القصير ، مع استمرار الضغط الإيجابي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة .
ولذلك نحن نرجح عودة ارتفاع السهم خلال تداولاته القادمة ، ليستهدف أولى مستويات المقاومة 39.00 ، طيلة استقراره أعلى مستوى 35.90 .
نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 35.50 ومستوى المقاومة 39.00 .
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