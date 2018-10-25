شكرا لقرائتكم خبر عن التعمير يستسلم للضغط السلبي – تحليل صباحي – 25-10-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم انخفض سهم شركة التعمير للاستثمار العقاري (TAAMEER) بتداولاته الأخيرة على المستويات اللحظية ، وذلك في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الهابط على المدى المتوسط بمحاذاة خط اتجاه ، مع تواصل الضغط السلبي للمتوسط المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة ، ليسجل خسائر بلغت نسبتها -2.18% بما يعادل -0.60 نقطة ، ونلاحظ بدء توارد الإشارات السلبية بمؤشرات القوة النسبية .

ولهذا نحن نتوقع المزيد من الانخفاض للسهم خلال تداولاته القادمة ، طيلة ثبات المقاومة 30.00 ، ليستهدف مستوى الدعم 25.70 .

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 25.70 ومستوى المقاومة 30.00 .