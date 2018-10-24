حاكم الشارقة يؤكد ضرورة إعطاء الشباب فرصة التعلم واكتساب المهارات المجتمعية

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأربعاء 24 أكتوبر 2018 03:51 مساءً - أكد الدكتور سلطان بن محمد القاسمى عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على إيمانه الراسخ أن الشباب إناثا وذكورا هم عماد التقدم والتطور فى أى مجتمع فى العالم، وعلى ضرورة إعطاء الشباب فرصة للتعلم واكتساب المهارات المجتمعية المتواكبة مع العصر.

جاء ذلك فى الكلمة التى ألقاها خلال حفل افتتاح الدورة الثالثة من مؤتمر الاستثمار فى المستقبل تحت شعار "الشباب: تحديات الأزمات وفرص التنمية"، وذلك صباح اليوم الأربعاء، فى مركز الجواهر للمناسبات والمؤتمرات.

ورحب حاكم الشارقة بالضيوف المشاركين من الدول والحكومات ومفوضيات وهيئات ومنظمات الأمم المتحدة، وأثنى على خلاصة نتائج الدورتين السابقتين الهامة، وأهمية المؤتمر فى طرح قضايا الأطفال واللاجئين، والتى طرح فيها المشاركون فى الدورتين الأولى والثانية لهذا المؤتمر عن حماية الأطفال اللاجئين، وبناء قدرات النساء والفتيات فى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، ونتج عن المؤتمر الأول "مبادئ الشارقة الستة لحماية الأطفال اللاجئين"، كما نتج عن المؤتمر الثانى "إعلان الشارقة" بتوصياته الهامة فى مجالات عديدة منها المساواة والعدل فى التعامل مع الإناث فى جميع المراحل العمرية والعملية، ودورهم الفعال فى تحقيق السلام المجتمعى الفعال.

وأشار "القاسمى"، إلى أهمية توفير البيئة المناسبة ودعم الشباب ورعايتهم وتأهيلهم، قائلا: "يهمنا فى هذه الدورة أن نؤكد على إيماننا الراسخ أن الشباب إناثا وذكورا هم عماد التقدم والتطور فى أى مجتمع فى العالم، وأن نؤكد أيضا على ضرورة إعطاء الفرص الحقيقية لأبنائنا وبناتنا منذ الصغر للنمو والتعلم واكتساب المهارات المجتمعية المتواكبة مع العصر، فى بيئة راعية مستقرة داعمة، تؤهلهم لبدء وإنجاز دورهم الهام الذى نتطلع ويتطلعون له طوال العمر، ونكرر مرة أخرى فى بيئة راعية مستقرة داعمة".

وتابع قائلا: "جلسات مؤتمركم اليوم وغدا متعددة، ونتطلع أن تجرى خلالها الحوارات البناءة العميقة حول أوضاع الشباب الحالية فى مجتمعات الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، وأفضل سبل الارتقاء بها على المدى القصير والطويل، لتمكين الشباب من كل الفئات من الحصول على التأهيل المتطور الذى يتلاءم مع قدراتهم ورغباتهم، والخوض فى عالم العمل والريادة والابتكار، وتحقيق الإنجازات المطلوبة لتنمية مجتمعاتهم فى جميع المجالات".

ولفت الشيخ، إلى أهمية طرح مقترحات لتأهيل الشباب وتسليحه بالوعى والعلم ووفق أنظمة المعرفة والتفاعل ومواجهة التحديات، قائلا :"وكلنا نعلم أن عالم اليوم هو عالم اكتساب المعرفة والمنافسة على استخدامها وتطويرها، عالم اليوم هو عالم التواصل والتعاون والعمل المشترك، ولعلكم فى بعض جلسات المؤتمر ستطرحون المقترحات المختلفة لأفضل الوسائل والتوجهات التى تقى شبابنا من كل أشكال وأطياف التطرف المدمر للمجتمعات والتى تؤدى إلى تفعيل الأنظمة والإجراءات فى دول منطقتنا التى تتيح للشباب المؤهل الواعى الاستفادة من فرص العمل الجاد المثمر فى كل بقاع منطقتنا، والتفاعل الهادف مع أقرانهم لإيجاد أفضل الحلول للتحديات التى تواجه مجتمعاتهم فى كل المجالات، أينما كانوا، ونحن أولى بشبابنا القادر.

واختتم كلمته إلى الحاضرين والمؤتمرين متمنيا سموه لهم مؤتمرا ناجحا، وإقامة سعيدة، مقدما الشكر إلى المعنيين فى مؤسسة القلب الكبير على تنظيم المؤتمر.

ومن جانبها وجهت قرينة حاكم الشارقة الشيخة جواهر بنت محمد القاسمى، رئيسة مؤسسة القلب الكبير والمناصرة العالمية البارزة لقضايا اللاجئين حول العالم، رسالة مسجلة للشباب والمشاركين فى المؤتمر، أكدت فيها أن الشراكة بين مؤسسة القلب الكبير ومنظمات الأمم المتحدة والمجتمع الدولى تقوم على أهداف وقيم مشتركة ترتبط بكرامة الإنسان وحقوقه، وأشارت إلى أن العالم اليوم بأمس الحاجة إلى إحياء القيم وصون حقوق الشباب والمستضعفين ليتمكن من عبور هذه المرحلة إلى مستقبل مستقر.

ورحبت فى مستهل كلمتها بضيوف المؤتمر قائلة: "أود أن أرحب بكم جميعا فى دولة الإمارات العربية المتحدة، وفى إمارة الشارقة وأتوجه بالشكر إلى جميع الحاضرين، وإلى ممثلى هيئة الأمم المتحدة التى تجمعنا بمنظماتها وممثليها أهداف وقيم مشتركة ترتبط بكرامة الإنسان وحقوقه، تلك القيم والحقوق التى أصبح العالم بحاجة ماسة إلى الحفاظ عليها وتكريسها على قائمة أولويات أى خطة تنموية، كى يكون الحاضر لائقا بإنسانيتنا، وكى يكون الإنسان نواة لمستقبل تستحقه الأجيال الجديدة".

وتابعت قائلة :"لماذا الاستثمار فى المستقبل؟ هذا هو السؤال الذى يطرح فى هكذا مناسبة. ونحن نقول إنه الاستثمار المسؤول فى مكونات حاضرنا كافة وأهمها الشباب ضحايا الصراعات والأزمات فى طاقاتهم وثقافتهم وثقتهم بالعالم، هذه الثقة التى لن تتعزز إلا إذا وثقنا بهم أولا، وبقدرتهم على التغيير إذا امتلكوا الفرصة المناسبة.

ووجهت تحية للشباب المشاركين فى المؤتمر قائلة: "أود أن أوجه تحية خاصة إلى الشباب الحاضر اليوم، وأن أقول لهم: هذا المؤتمر منبركم، والشارقة مدينتكم، ثقوا بأن أصواتكم تصلنا، وأحلامكم تلامسنا، وقضاياكم تهمنا".

وحثت الشباب المشاركين، ليعبروا عن تصوراتهم ورؤاهم لحلول التحديات التى تواجههم، ليكونوا شركاء فى صياغة الحلول وصنع القرارات، وقالت لا أحد أكثر منكم يدرك عمق الأثر الذى تتركه الأزمات والصراعات والتحديات على حاضركم ومستقبلكم، ولا أحد أفضل منكم فى الدفاع عن الحق بحياة كريمة تحترم إنسانيتكم وتصون هويتكم وتحمى أحلامكم.

فيما ألقت مريم الحمادى مديرة مؤسسة القلب الكبير خلال الحفل كلمة قالت فيها إن دولة الإمارات العربية المتحدة وإمارة الشارقة سخرت كافة الإمكانيات لخدمة الإنسان على أرضها وخارج حدودها، وجعلت من الخير هوية وغاية ووسيلة، ومن رؤية حاكمها ورعاية قرينته، استلهمت العزم على التقدم، فحققت الإنجاز تلو الآخر، من عاصمة للثقافة والسياحة والكتاب، إلى مدينة صديقة للأطفال واليافعين وكبار السن وذوى الإعاقة، وعززت مكانتها كراعية لأهم المبادرات التنموية، وحاضنة للشباب وطموحاتهم.

وتابعت الحمادى: "اليوم نلتقى لنترجم رؤية مؤسسة القلب الكبير، فى الوقوف إلى جانب ضحايا الأزمات والفقر، ولنجمع الشباب مع صناع القرار وممثلى الهيئات الدولية والمجتمع الدولى، لنطرح التحديات أساسا للحوار ونخرج بتصورات ورؤى تشكل مداخلا لحلول عملية، تثرى سياسات الدول والمؤسسات، وتساعدهم على تصميم البرامج والمبادرات، لتكون أكثر فاعلية فى التعاطى مع أزمات المنطقة، وأكثر قدرة على مساعدة ضحاياها.

وأشارت الحمادى إلى أن رسالة هذه الدورة من المؤتمر موجهة للشباب ضحايا الصراعات والنزاعات بشكل خاص، ولشباب العالم بشكل عام، واعتبرت أن تحفيز الشباب على العمل والبدء فى تخطى تحدياتهم، يشكل مهمة أساسية للجهات المشاركة فى المؤتمر وللمنظمات الإنسانية والتنموية التى عبرت عن دعمها لشعاره واستعدادها للشراكة فى مبادرات مستقبلية لتمكين الشباب فى مناطق النزاع.

وختمت الحمادى كلمتها بالسؤال :"الشباب يستعجلون الأمل، يختزلون الوقت، ويقفزون بشغف من مرحلة إلى أخرى، فهل سنكون قادرين على مواكبتهم؟".



















