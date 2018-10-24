شكرا لقرائتكم خبر عن تابعة لـ "أرابتك" تفوز بعقد بقيمة 299 مليون درهم من "داماك العقارية" والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم أعلنت شركة أرابتك القابضة عن فوز أرابتك للإنشاءات- إحدى شركاتها التابعة والتي تعود ملكيتها الكاملة للمجموعة - بعقد بقيمة 299 مليون درهم من داماك العقارية لإنشاء 478 فيلا فاخرة في مشروع المطور "أكويا أوكسجين"، المشروع التطويري الرئيسي في دبي.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع السوق، اليوم الأربعاء، بأنه من المتوقع أن تبدأ أعمال الإنشاءات على الفور ومن المخطط إنجاز الفلل خلال 16 شهراً.

وتمتد مساحة المشروع التطويري أكويا أوكسجين على مساحة شاسعة تقدر بـ 55 مليون قدم مربع، والذي يعتبر إحدى أكثر المجتمعات السكنية خضرة في إمارة دبي، فضلاً على أنه يحتضن مضمار جولف مكون من 18 حفرة متوافق مع المعايير الدولية لاستضافة البطولات، والذي تم تصميمه من قبل تايغر وودز.

هذا ويتضمن الجانب السكني من المجتمع فلل وشقق ووحدات سكنية مزودة وغير مزودة بخدمات تكملها ما يقدمه المجتمع من أحدث الخدمات والمرافق و على أعلى درجة من الجودة.

وكانت "أرابتك للإنشاءات"، قد فازت، خلال مايو الماضي، بعقد بقيمة 157 مليون درهم (755 مليار جنيه مصري) لإنشاء المرحلتين الثالثة والرابعة للقرية E "ليفانا " في المشروع التطويري الرئيسي أب تاون كايرو.

وفازت أرابتك للإنشاءات- خلال مارس الماضي- بعقد بقيمة 424 مليون درهم من شركة داماك العقارية لإنشاء 916 فيلا في مشروع "أكويا أكسجين" التطويري الرئيسي.

يذكر أن أرابتك كانت قد حققت صافي أرباح بلغت 115.2 مليون درهم خلال النصف الأول من العام مقابل 41.9 مليون درهم في النصف الأول من 2017.