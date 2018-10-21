أسعار الأسهم بالبورصة المصرية اليوم الأحد 21 - 10 -2018 وجلوبال تتراجع 9.34%

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأحد 21 أكتوبر 2018 10:36 مساءً - ينشر ”الخليج 365” أسعار أسهم أكبر 5 شركات حققت ارتفاعًا، وأسعار أسهم أكثر 5 شركات انخفاضًا، بالبورصة المصرية فى ختام تعاملات اليوم الأحد 21-10-2018.



إيقاف تداول 12 شركة إيقاف تداول 12 شركة

قررت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على أسهم 12 شركة لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة ال 5% خلال جلسة تداول اليوم الأحد.

وجاءت الشركات التى تم إيقاف تداولها بالترتيب وهى جلوبال تيلكوم القابضة، مدينة نصر للإسكان والتعمير، شارم دريمز للاستثمار السياحى، المنصورة للدواجن، برايم القابضة للاستثمارات المالية، مصر بنى سويف للأسمنت، التعمير والاستشارات الهندسية، العربية لاستصلاح الأراضى، العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير، المجموعة المصرية العقارية، العربية وبولفارا للغزل والنسيج-يونيراب، الأهرام للطباعة والتغليف.

البورصة تخسر 3.5 مليار جنيه البورصة تخسر 3.5 مليار جنيه

تباينت مؤشرات البورصة المصرية، بختام تعاملات جلسة اليوم الأحد، بداية جلسات الأسبوع، إذ تراجع المؤشر الرئيسى بضغوط هبوط عدد من الأسهم القيادية، فيما ارتفع مؤشرا الشركات الصغيرة والمتوسطة والأوسع نطاقا، وتراجع رأس المال السوقى بقيمة 3.5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 763.440 مليار جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 117 مليون ورقة مالية بقيمة 399 مليون جنيه عبر تنفيذ 15.3 ألف عملية لعدد 166 شركة، وسجلت تعاملات المصريين نسبة 71.32% من إجمالى التعاملات، بينما استحوذ الأجانب غير العرب على نسبة 22.45%، والعرب على 6.22% خلال جلسة تداول اليوم، واستحوذت المؤسسات على 38.59% من المعاملات فى البورصة، وكانت باقى المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 61.40%.

ومالت صافى تعاملات الأفراد العرب والأجانب والمؤسسات الأجنبية للبيع بقيمة بلغت 5.4 مليون جنيه، 676 ألف جنيه، 7.8 مليون جنيه، فيما مالت صافى تعاملات الأفراد المصريين والمؤسسات المصرية والعربية للشراء بقيمة 5.4 مليون جنيه، 1.3 مليون جنيه، 7.1 مليون جنيه على التوالى.

وتراجع مؤشر "إيجى إكس 30" بنسبة 0.88% ليغلق عند مستوى 13524 نقطة، وهبط مؤشر "إيجى إكس 50" بنسبة 0.85% ليغلق عند مستوى 2109 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجى إكس 20" بنسبة 1.12% عند مستوى 12769 نقطة.

فيما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجى إكس 70" بنسبة 0.13% عند مستوى 692 نقطة، وصعد مؤشر "إيجى إكس 100" الأوسع نطاقا بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 1741 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 0.61% ليصل إلى مستوى 458 نقطة.

وارتفعت أسهم 47 شركة مقيدة بالبورصة فى ختام التعاملات، وهوت 77 شركة، ولم تتغير مستويات 42 شركة.

وضمت الأسهم المرتفعة: وضمت الأسهم المرتفعة:

- التعمير والاستشارات الهندسية بسعر إغلاق 14.870 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 8.70%

- العربية لاستصلاح الأراضى بسعر إغلاق 10.040 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 6.47%

- المجموعة المصرية العقارية بسعر إغلاق 9.100 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.32%

- مصر بنى سويف للأسمنت بسعر إغلاق 20.070 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.08%

- العربية وبولفارا للغزل والنسيج - يونيراب بسعر إغلاق 1.971 جنيه بنسبة ارتفاع بلغت 5.06%



وضمت الأسهم المتراجعة: وضمت الأسهم المتراجعة:

- جلوبال تيلكوم القابضة بسعر إغلاق 2.620 جنيه بنسبة تراجع بلغت 9.34%

- برايم القابضة للاستثمارات المالية بسعر إغلاق 3.070 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.97%

- الأهرام للطباعة والتغليف بسعر إغلاق 9.410 جنيه بنسبة تراجع بلغت 6.46%

- العامة لاستصلاح الأراضى والتنمية والتعمير بسعر إغلاق 12.500 جنيه بنسبة تراجع بلغت 5.45%

- أجواء للصناعات الغذائية بسعر إغلاق 2.610 جنيه بنسبة تراجع بلغت 4.40%