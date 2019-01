شكرا لقرائتكم خسائر أسواق المصب تربك منتجي الستايرين في آسيا وأوروبا والأسعار تتهاوى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل

الرياض - عبدالله السعيد - تأثرت أسعار الستايرين الفورية في آسيا وأوروبا بسلكها اتجاهًا هبوطيًا منذ أغسطس وحتى أكتوبر الحالي حيث انخفض متوسط ​​الأسعار الأسبوعية إلى أدنى مستوى له خلال 6 أشهر في آسيا، في حين سجلت القيم الأوروبية أدنى مستوى لها خلال 3 أشهر هذا الأسبوع، وكانت الانخفاضات متماشية مع الخسائر الأخيرة في مجمع الطاقة وأسواق المصب وقد تهاوت الأسعار من 1660 دولارا للطن في أغسطس إلى 1580 دولارا للطن كمتوسط بين القارتين.

وفي آسيا حيث إمدادات أكبر منتج تأتي من الشرق الأوسط بقيادة شركة «سابك» التي تتصدر الإنتاج بطاقة أكثر من مليون طن يتم إنتاجها في شركتها التابع «صدف» وهي أكبر مجمع مفرد في العالم لإنتاج الستايرين بطاقة أكثر من مليون طن متري سنوياً تمثل حصة ضخمة من إجمالي الإنتاج العالمي المقدر بحوالي 35 مليون طن العام 2018 ينتج نصفها من آسيا حيث الاستهلاك الأكبر في استخداماته.

في حين تم إلقاء اللوم على إمدادات وافرة من الستايرين في جميع أنحاء المنطقة باعتبارها السبب الرئيس وراء الاتجاه الهبوطي المستمر، في وقت تشير بيانات «كيم أوربس» إلى أن أسعار الستايرين الفورية انخفضت بنحو 100 دولار للطن تسليم ظهر سفينة كوريا منذ بداية شهر أكتوبر. وأسفر انخفاض الأسعار عن بطء نشاط التداول بالنسبة للستايرين مع وجود مصادر في السوق الصيني أبلغت عن تباطؤ الطلب من جانب المنتجين في الصناعات التحويلية، كما أضاف انخفاض أسعار الإيثيلين في آسيا وأسعار الستايرين المحلية في الصين إلى الاتجاه الضعيف، في حين أن العامل الآخر الذي عزز الاتجاه الهبوطي هو انخفاض تكاليف البنزين الآسيوي والتي بلغت أدنى مستوياتها منذ يوليو.

وفي نفس المنحى المنحدر في آسيا حذت أسعار الستايرين في أوروبا حذوها، على الرغم من أن الأسعار سجلت انخفاضاً أكثر توازنا عند مقارنتها بالهبوط في آسيا، وانخفضت العروض الفورية تسليم ظهر سفينة شمال غرب آسيا بحوالي 15 دولارا للطن مقارنة مع بداية الشهر، مما أثر أيضا على التوقعات في أسواق البولي ستايرين، والأكرونايترايل بيوتادايين ستايرين (ABS) أحد مشتقات الستايرين، وفي هذه الأثناء تضيق الفجوة بين أسعار الستايرين في آسيا وأوروبا إلى أدنى مستوى في شهرين عند 15 دولارا للطن بعد الانخفاض الحاد في آسيا من حوالي 90 دولارا للطن في أوائل أكتوبر.

ومن المتوقع أن ينخفض سعر عقد الستايرين الأوروبي لشهر نوفمبر على أساس شهري مع انخفاض كبير في الأسعار الفورية خلال شهر أكتوبر، حسبما ذكرت مصادر السوق، وقال مستهلك «أتوقع انخفاضا بنسبة 30 إلى 40 يورو للطن المتري (34.4 دولارا إلى 45.8 دولارا للطن) لنفترض أنها هبطت فقط 70 يورو للطن متري في الشهر الماضي». وقيمت الأسعار للتحميل 5 - 30 يومًا عند 1,242.50 دولار للطن تسليم ظهر سفينة أمستردام، روتردام، انتويرب وهو أدنى مستوى لفترة 11 شهرا منخفضاً من 1307 دولارات للطن بداية أكتوبر الحالي. وألمح متداول إلى أنه في حال استمرار انخفاض الأسعار فقد تشهد السوق انخفاضًا كبيرًا في حجم التعاقدات، في حين قالت مصادر إن العوامل الأساسية في سوق الستايرين الأوروبية كانت متوازنة، ولم يتم الإبلاغ عن أي مشكلات رئيسة في الإنتاج مشيره إلى تصدر الولايات المتحدة الواردات الأوروبية. وشهد الاستهلاك العالمي للستايرين نمو بمتوسط معدل 1.5 % سنوياً على مدى السنوات الخمس الماضية، في حين انخفض الاستهلاك في الولايات المتحدة وأوروبا الغربية وأميركا الجنوبية وجنوب شرق آسيا خلال الفترة 2012 - 2017. في حين أن اللاعبين الرئيسين رأوا زيادات ضئيلة، باستثناء الصين. ويظل شمال شرق آسيا (الصين واليابان وكوريا الجنوبية وتايوان) اللاعبين المسيطرين في صناعة الستايرين التي تقودها الصين والتي ستظل السوق الأسرع نمواً في المنطقة.

فيما تمثل منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا الأسواق الأسرع نمواً بين الأسواق الأصغر حيث يبلغ متوسط معدلات النمو السنوية المتوقعة حوالي 8 % وأكثر من 20 % على التوالي، وعلى مدى السنوات الخمس المقبلة وفي أعقاب التوسعات الجديدة في طاقة مشتقات الستايرين بشكل عام، من المتوقع أن يظل استهلاك الستايرين ثابتًا نسبيًا لينمو بمعدل 2 % سنويًا خلال الفترة 2017 - 2022.

