الان تتابع في 4 قطاعات فقط .. 10238ريالًا متوسط الأجر الشهري للسعوديين والان مع التفاصيل

متابعات - الخليج 365:

كشفت الهيئة العامة للإحصاء ، عن متوسط الأجر الشهري للمشتغلين السعوديين في 4 قطاعات ( الحكومي والخاص والمنظمات غير الربحية والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية، والقطاعات الأخرى ) .

وبلغ متوسط الأجر الشهري للمشتغلين السعودين في الأربع قطاعات 10238 ريالًا ، – جاء ذلك وفق ما أظهرته نشرة سوق العمل للربع الثاني من 2018، التي أصدرتها مؤخرًا – .

وأضافت المتحدثة الرسمية للهيئة العامة للإحصاء ، تيسير المفرج ، أنه تم تقدير متوسط كل أجور السعوديين “ذكور وإناث” في الأربع قطاعات ، وذلك من واقع المسح الميداني الذي تجريه الهيئة بشكل ربع سنوي ، مع سؤال الأسر عن الأجر الشهري الذي يتم تقاضيه مقابل العمل .

وأوضحت “المفرج” أن الأجر الذي يتم سؤال الأسر عنه يختلف بطبيعة الحال عن الأجر الذي تظهره السجلات الإدارية للقطاعات المختلفة ؛ حيث يصرح رب الأسرة عن إجمالي ما يتم تقاضيه كأجر شهري مقابل أي عمل ، وليس عن الراتب الأساسي للوظيفة فقط .

ويعني ذلك أن الأجر الذي تظهره نتائج مسج القوى العاملة العاملة يشمل إجمالي المقابل المالي من راتب أساسي وبدلات ومكافآت عمل وعمل إضافي وتعويضات شهرية أخرى .

وعن متوسط الأجور في القطاع الأربع ، جاءت التقارير لتؤكد أنه بلغ 11196 ريالًا في القطاع الحكومي ، و 7339 ريالًا في القطاع الخاص ، و 4750 ريالًا في المنظمات غير الربحية ، و 16257 ريالًا في المنظمات والهيئات الإقليمية والدولية والقطاعات الأخرى .

أما عن الأسباب التي جعلت نشرة سوق العمل تُظهر احصاءات لم تكن تظهر من قبل ، أوضحت المتحدثة الرسمية للهيئة العامة للإحصاء ، أنه ما كان يصدر سابقًا عبارة عن نتائج لمسح القوى العاملة ، أي نتائج العمل الميداني الذي تقوم به الهيئة لوحدها في كل ربع سنة ، بينما الآن فالإصدار قد تغير .

وتابعت أنه منذ نتائج الربع الرابع لعام 2016 م ، بدأت الهيئة بإصدار أشمل تحت مسمى “نشرة سوق العمل” ، وما يميز النشرة أنها عبارة عن عمل متكامل بين الجهات الحكومية “الهيئة العامة للإحصاء ، وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ، وزارة الخدمة المدنية ، صندوق تنمية الموارد البشرية ، المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، إضافة إلى مركز المعلومات الوطني” .