شكرا لقرائتكم خبر عن تحليل الإغلاق للنفط 19-10-2018 والان مع بالتفاصيل

دبي - بسام راشد - أخبار الفوركس اليوم تداول سعر النفط بإيجابية ليخترق مستوى 69.19 ويستقر فوقه الآن، مما يتطلب الحذر من التداولات القادمة، حيث إن الثبات فوقه سيدفع السعر لتحقيق مزيد من المكاسب واختبار مستوى 70.66 مبدئياً، مع ملاحظة أن مؤشر ستوكاستيك يفقد عزمه الإيجابي ليدعم فرص استئناف الاتجاه الهابط المقترح في تقاريرنا الأخيرة، والذي يتواجد هدفه التالي عند 66.85.

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