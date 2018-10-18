«أبوظبي الدولي للقوارب» يكرّس العاصمة مركزاً إقليمياً لسياحة الأعمال

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أبوظبي: ”الخليج 365”

افتتح سمو الشيخ نهيان بن زايد آل نهيان، رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان آل نهيان للأعمال الخيرية والإنسانية، رئيس مجلس أبوظبي الرياضي، أعمال الدورة الأولى ل «معرض أبوظبي الدولي للقوارب» الذي انطلق أمس، بحضور عدد من أصحاب السمو الشيوخ، يرافقهم حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة أبوظبي الوطنية للمعارض (أدنيك) ومجموعة الشركات التابعة لها.

استقبل المعرض الذي ينظّم من قبل شركة أبوظبي الوطنية للمعارض «أدنيك»، مجموعة حصرية من الوفود التجارية المحلية والدولية والمسؤولين وكبار الشخصيات ووسائل الإعلام المحلية والعالمية، ويستقطب الحدث، الأكبر من نوعه في إمارة أبوظبي في مجال صناعة القوارب واليخوت الفاخرة ومعدات الرياضات المائية وأدوات الصيد، 270 شركة عارضة من 25 دولة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وإيطاليا وأستراليا.

وقال حميد مطر الظاهري، الرئيس التنفيذي لشركة «أدنيك»، ومجموعة الشركات التابعة لها: «يأتي الانطلاق الناجح ل «معرض أبوظبي الدولي للقوارب» وسط مشاركة دولية رفيعة المستوى، بمثابة خطوة متقدّمة باتجاه تحقيق استراتيجيتنا الرامية إلى الترويج لأبوظبي كمركز إقليمي لسياحة الأعمال وبيئة حاضنة لأبرز المعارض والمؤتمرات الدولية الداعمة لمسيرة النمو والتنويع الاقتصادي، وفق خطة أبوظبي ورؤيتها الاقتصادية للعام 2030».

وأضاف: «تكمن أهمية المعرض في كونه منصة استراتيجية للاطلاع على أحدث الابتكارات في عالم اليخوت والقوارب الفاخرة، والمقدّمة من نخبة من الشركات العالمية المتخصصة في هذا القطاع الحيوي، كما يسهم المعرض في إبراز آخر التطورات في مجال الرياضات المائية وأدوات الصيد، عبر فعاليات رفيعة المستوى ضمن «مركز أبوظبي الوطني للمعارض»، الذي يشكل بمرافقه الحديثة الوجهة المثلى لاحتضان الدورة الافتتاحية.

وبيّن الظاهري أن هذا الحدث الدولي، بما يمثله من مزيج فريد من الفخامة والتراث والابتكار، سيكون حدثاً استثنائياً بكافة المقاييس، ليلبي ويتجاوز تطلعات الزوار والعارضين من جهة، والتأكيد على مكانته كإحدى الفعاليات الرائدة والمنتظرة على أجندة معارض القوارب العالمية من جهة أخرى».

وقال سعيد بن خادم المنصوري، مدير «أيدكس»: «أتاح «معرض أبوظبي الدولي للقوارب» للشركات العالمية والمحلية العاملة في مجال السياحة البحرية الفرصة لعرض مجموعة من أحدث منتجاتها من القوارب واليخوت ومعدات الرياضات المائية وصيد الأسماك أمام جمهور عالمي، حيث شكل الحدث مناسبة مهمة للشركات المحلية على وجه الخصوص، لإثبات قدرتها على منافسة أبرز الشركات العالمية المصنعة للقوارب واليخوت والمعدات البحرية.

وأثبت المعرض، بانطلاقته الناجحة، بأنه سيكون لاعباً محورياً في مجال السياحة البحرية العالمية مستقبلاً، ما يعزز الثقة الكبيرة بدوره المرتقب في دعم التطلعات الطموحة في جعل أبوظبي مركزاً رائداً لاستضافة وتنظيم كبرى الفعاليات الدولية من مختلف القطاعات الحيوية، وعلى رأسها السياحة البحرية».

وتضمنت فعاليات اليوم الأول من معرض أبوظبي الدولي للقوارب جولة رسمية على أقسام المعرض، وحفل استقبال لكبار الشخصيات، ومعزوفات من «أوركسترا الإمارات للتوحد»، بالإضافة إلى الإطلاق الحصري لعدد من اليخوت والقوارب الفاخرة وغيرها من المعدات البحرية المقدمة من قبل أبرز الشركات العاملة في هذا القطاع، حيث كشفت شركة «ريفييرا» الإماراتية عن اليخت (Rcat50) من طراز «فلاي بريدج»، وقارب (Rcat38) والعبرة المغلقة من ريفيرا، بالإضافة إلى استعراضها يخت (Integrity 55) الفاخر، ليصل بذلك إجمالي قيمة القوارب واليخوت الفاخرة المعروضة من قبل «ريفييرا» إلى 7,5 مليون درهم.

وبالتزامن مع «معرض أبوظبي الدولي للقوارب» تمّ إطلاق الأكاديمية البحرية الجديدة لنادي أبوظبي البحري، حيث سيضم جناح الأكاديمية خلال المعرض استعراض الخدمات التي تقدّمها الأكاديمية من دورات تدريبية وبرامج وحصص مختلفة تشمل كافة أنواع الرياضات البحرية، بالإضافة إلى الرياضات الترفيهية والمجتمعية التي تغطي كل مجالات البحر، وتهدف الأكاديمية التي سيكون مقرها كاسر الأمواج في إمارة أبوظبي إلى تعزيز الرياضة البحرية من خلال استضافة نخبة من الخبراء المدربين المتخصصين في شتى مجالات الرياضات والألعاب البحرية.