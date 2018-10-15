«أويو» تعتزم تشغيل 150 فندقاً في الإمارات

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: أنور داود



أكد ريتيش أجاروال- المؤسس والرئيس التنفيذي لسلسلة «أويو للفنادق» الهندية- أن الشركة تعتزم تشغيل نحو 150 فندقاً في دولة الإمارات توفر أكثر من 12 ألف غرفة بحلول 2020، وذلك في إطار الخطة الاستراتيجية التي تنتهجها الشركة للتوسع في أسواق جديدة ومنها الإمارات، متوقعاً أن تسهم عمليات الشركة في توفير أكثر من 10 آلاف وظيفة جديدة في السوق المحلي بحلول 2021.

وقال في تصريحات صحفية على هامش الاحتفال التي أقامته الشركة،أمس الأول، في فندق أرماني بدبي، إن الشركة أطلقت عملياتها رسمياً في السوق الإماراتي في كل من دبي و الفجيرة والشارقة عبر 10 فنادق توفر أكثر من 1100 غرفة فندقية عبر نظام الامتياز التجاري، موضحا أن هذا السوق يحمل فرصاً كبيرة.

وأضاف أجاروال أننا نتطلع لوضع استثمارات في دولة الإمارات، وخاصة مع الاستراتيجية طويلة الأمد التي نتبناها بالنسبة لهذا السوق، موضحاً أن الشركة جمعت تمويلاً بقيمة تصل إلى مليار دولار، وذلك لتوسع أعمال الشركة، حيث سيكون لدولة الإمارات حصة من هذه الاستثمارات.

وتتطلع شركة سلاسل الفنادق الهندية إلى السوق الإماراتي، كأحد الأسواق الفندقية المهمة في العالم، حيث قال أجاروال إن دولة الإمارات تحمل فرصاً كبيراً للاستثمار في مجال الفنادق وخاصة مع الفعاليات الكبيرة التي تستضيفها مثل إكسبو 2020 دبي، موضحاً أن نظام أعمال الشركة يقوم على الاستئجار والامتياز التجاري.

ولفت إلى أن الشركة توفر غرفاً فندقية ذات قيمة للزوار والسياح بأسعار تنافسية، الأمر الذي يدعم شريحة مهمة من الزوار ضمن الفئة الاقتصادية. كما أنها تدير شققاً لملاك في دبي، والتي تكون خاضعة للأنظمة والقوانين في الإمارة، حيث تتطلع الشركة لإدارة وتشغيل الفلل.