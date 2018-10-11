صور.. القابضة للنقل البحرى تطرح 30٪؜ من أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات

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صور.. القابضة للنقل البحرى تطرح 30٪ من أسهم الإسكندرية لتداول الحاوياتوالان نبدء بالتفاصيل
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخميس 11 أكتوبر 2018 04:26 مساءً - قال اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبري، أن الجمعية العمومية للشركة القابضة، وافقت نهاية الأسبوع الماضى على طرح 30٪ من أسهم شركة الإسكندرية للحاويات بحصيلة متوقعه من الطرح 6.2 مليار جنيه.
وأوضح رئيس الشركة القابضة خلال احتفالية تسليم 13 اتوبيس، اليوم الخميس، أن القابضة لها 55% من أسهم الإسكندرية للحاويات، و40% لهيئة ميناء الإسكندرية، و5% حاليًا مطروحة فعليًا فى البورصة، و5% مساهمات.
وأشار إلى أنه سيتم طرح 20% من حصة القابضة، و10% من هيئة ميناء الإسكندرية، بجانب الـ 5% المتداول عليها ليصبح الإجمالى الأسهم المتداولة 35 %،
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