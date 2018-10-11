صور.. القابضة للنقل البحرى تطرح 30٪؜ من أسهم الإسكندرية لتداول الحاويات

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الخميس 11 أكتوبر 2018 04:26 مساءً - قال اللواء محمد يوسف رئيس الشركة القابضة للنقل البحرى والبري، أن الجمعية العمومية للشركة القابضة، وافقت نهاية الأسبوع الماضى على طرح 30٪؜ من أسهم شركة الإسكندرية للحاويات بحصيلة متوقعه من الطرح 6.2 مليار جنيه.

وأوضح رئيس الشركة القابضة خلال احتفالية تسليم 13 اتوبيس، اليوم الخميس، أن القابضة لها 55% ‎من أسهم الإسكندرية للحاويات، و40% لهيئة ميناء الإسكندرية، و5%‎‎ حاليًا مطروحة فعليًا فى البورصة، و5‎% مساهمات.

وأشار إلى أنه سيتم طرح 20%‎ من حصة القابضة، و10% من هيئة ميناء الإسكندرية، بجانب الـ 5‎%‎ المتداول عليها ليصبح الإجمالى الأسهم المتداولة 35 ‎%،