الرئيس السابق لمصنعى السيارات: السوق المصرى يحافظ على النمو

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الرئيس السابق لمصنعى السيارات: السوق المصرى يحافظ على النمووالان نبدء بالتفاصيل
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبت 6 أكتوبر 2018 10:36 مساءً - قال اللواء حسن مصطفى، الرئيس السابق لرابطة مصنعى السيارات، إن سوق السيارات المصرى سوف يحافظ على معدلات النمو المحققة خلال النصف الأول من العام.
وكان سوق السيارات المصرى فد حقق ما يقرب من 40% زيادة فى المبيعات على مستوى النصف الأول من العام الجارى، بالمقارنة مع الفترة المماثلة خلال النصف الأول من عام 2017.
وأضاف مصطفى لـ"الخليج 365" أن السوق المصرى لايزال لديه القدرة على استيعاب المزيد من النمو فى المبيعات، لان هناك نسبة كبيرة من المصريين لم يمتلكوا سيارات بعد.
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