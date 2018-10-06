"الصخور للصناعات البلاستيكية" تتصدر قائمة أنشط شركات بورصة النيل الأسبوع الماضى

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - السبت 6 أكتوبر 2018 10:36 مساءً - تصدرت شركة الصخور العربية للصناعات البلاستيكية أداء الشركات المدرجة ببورصة النيل، من حيث حجم التداول، وبلغت 785 ألف ورقة بقيمة قدرها 188.4 ألف جنيه خلال جلسات الأسبوع الماضى، وذلك حسبما جاء ذلك فى التقرير الأسبوعى للبورصة المصرية.

وأضاف تقرير البورصة أن شركة بى اى جى للتجارة والاستثمار احتلت المركز الثانى بحجم تداول بلغ 544.2 ألف ورقة، بقيمة قدرها 451.1 ألف جنيه، وجاءت فى المركز الثالث شركة جينيال تورز، بحجم تداول بلغ 275.4 ألف ورقة، وبقيمة 643.8 ألف جنيه.

وجاءت شركتا آراب للتنمية والاستثمار العقارى، أم بى للهندسة فى المركزين الأخيرين، بحجم تداول 81.5 ألف ورقة بقيمة 29.9 ألف جنيه للأولى، و75.5 ألف ورقة بقيمة 37.1 ألف جنيه للثانية.

وبلغ حجم التداول ببورصة النيل 2635.6 ألف ورقة مالية بقيمة 2177.1 ألف جنيه من خلال تنفيذ 467 عملية لعدد 10 شركات فقط تداولت الأسبوع الماضى.