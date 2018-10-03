«موانئ دبي العالمية» تبني محطة «الحزام والطريق - دبي»

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - دبي: ”الخليج 365”



أعلنت موانئ دبي العالمية، خططها لبناء «محطة الحزام والطريق - دبي»، بالشراكة مع المجموعة الصينية للاستثمار وتشغيل الموانئ البحرية «تشجيانج بروفينسيال سيبورت إنفستمانت آند أوبيريشن» المحدودة (ZPG)، وذلك في خطوة استراتيجية جديدة نحو تعزيز مكانة دولة الإمارات ودبي على خريطة التجارة العالمية.

تم توقيع الاتفاقية الأسبوع الماضي في جبل علي من قبل محمد المعلّم، المدير التنفيذي ومدير عام موانئ دبي العالمية - إقليم الإمارات، بحضور تشو كونجي، نائب حاكم، حكومة تشيجيانج، وتعمل المنصة المفتوحة والمبتكرة والتي تهدف إلى تمكين التجارة، على دمج وظائف الخدمات اللوجستية، والتخزين، والتجارة الإلكترونية، ومعالجة خدمات التدوير والتوزيع وتشكل نقطة انطلاق لأدوات الأعمال الرئيسية. وتأتي الخطوة في أعقاب توقيع مذكرة تفاهم بين موانئ دبي العالمية وفي مارس للعمل في مشروع «مستودع مستقل» في مدينة ييوو، الصينية، وقد حدد خطاب النوايا الذي تم توقيعه في يونيو، نيّة العمل على محطة الحزام والطريق - دبي.

وبالمناسبة، قال سلطان أحمد بن سليّم، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للمجموعة، موانئ دبي العالمية: «المحطة ستعزز من مكانة دبي كمنصة ومركز دولي للتجارة وكمساهم فعال في مبادرة الحزام والطريق. إن مذكرة التفاهم مع مجموعة تشجيانج للاستثمار تؤسس لحقبة جديدة من نمو الأعمال في دولة الإمارات وعبر المنطقة، وتشكل نقطة تحوّل في رحلتنا المشتركة نحو لعب دور محوري في تمكين التجارة العالمية، وخلق فوائد اقتصادية واجتماعية لجميع أصحاب المصلحة».

وأضاف: «تتربع الصين على رأس قائمة الشركاء التجاريين لدبي، حيث بلغت قيمة تجارتها 69 مليار درهم في النصف الأول من 2018، وتعتبر جزءاً رئيسياً في شبكتنا العالمية ومثالاً على أهمية الشراكات الراسخة في تحقيق الكفاءة في سلسلة التوريد، كما يتمتع الطرفان بتاريخ تجاري طويل، ومن الضروري أن نطور حركة السلع عبر مواكبة احتياجات المستهلكين وعبر دعم مبادرة الحزام والطريق التي من شأنها إحداث تأثير إيجابي في الاقتصادات والمجتمعات. تعتبر «زد بي جي» شريكاً مثالياً لموانئ دبي العالمية في تطوير رؤيتنا لتمكين التجارة العالمية. إن محطة الحزام والطريق - دبي ومشروع المستودع المباشر في ييوو، سيمكننا من إنشاء مصفوفة اقتصادية جديدة تمتد على ثلاث قارات، ويستفيد منها أكثر من ملياري شخص».

ونوّه ابن سليّم بأن الإمارات عموماً ودبي بشكل خاص، مؤهلة لتأدية دور بارز في دعم مبادرة طريق الحرير بالنظر إلى تجربتها التنموية، خاصة في مجال التجارة والبنى التحتية والنقل والخدمات اللوجستية، وحرص القيادة الرشيدة على تنويع الاقتصاد، استعداداً لمرحلة ما بعد النفط، وفي ضوء رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، لتعزيز كفاءة القطاعات الحيوية، ومن بينها قطاع التجارة الذي شكل ركيزة قوية لتطور الاقتصاد.وقال تشو كونجي، نائب حاكم، حكومة تشيجيانج: «الصين أكبر شريك تجاري لدبي، وهذه الشراكة تدعم العلاقات القوية بين الصين ودولة الإمارات. تأتي هذه الشراكة لتدمج الأفكار الخلّاقة في محطة الحزام والطريق - دبي.»

شراكات مع مشغلي التجارة الإلكترونية لتقديم قيمة مضافة

يتم العمل بشكل وثيق مع شركاء استراتيجيين مثل التجار الدوليين ومشغلي التجارة الإلكترونية ومزودي الخدمات اللوجستية، لتقديم المزيد من القيم المضافة إلى المشروع المشترك ومحطة الحزام والطريق - دبي. وتعتبر شركة «زد بي جي» المشغل الرئيسي لميناء نيجبو تشوشان الدولي العملاق وذي المياه العميقة، وهو أكبر ميناء لمناولة البضائع والرابع في مناولة الحاويات في العالم.ويلعب ميناء جبل علي دوراً مهماً في الاقتصاد والتجارة على مستوى منطقة الشرق الأوسط والعالم.