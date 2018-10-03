شكرا لقرائتكم خبر عن «فامكو» تسلّم أول شاحنة «فولفو» مفصلية والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشفت شركة الفطيم للآليات والماكينات (فامكو)، الوكيل المعتمَد لدى شركة فولفو لمعدّات الإنشاءات في الإمارات والشريك الرئيسي في شبكة Volvo CE الإقليمية والدولية، عن شاحنة A45G الجديدة كلياً التي تُعدّ النسخة الأحدث من الناقلة المفصلية، وذلك خلال حفل رسمي أقيم في الشارقة.

وعلى هامش هذا الحدث، قامت فامكو بتسليم مفاتيح الطراز الأول الجديد من هذه الشاحنة إلى شركة المروان للمقاولات العامّة.

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