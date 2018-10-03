«نوبك» ينذر بـ «حرب نفطية».. والبرميل يتماسك

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - في ظل ارتفاع أسعار النفط إلى أعلى مستوياتها في أربع سنوات، يتجدد الاهتمام في الكونجرس بمقترحات ظلت مجمدة فترة طويلة تسمح للولايات المتحدة بمقاضاة دول «أوبك»، بعد أن اعتُبرت يوماً ذات فرصة ضئيلة في أن تتحول إلى قانون.

ومن المقرر أن تستمع لجنة فرعية في مجلس الشيوخ الأمريكي (الكونجرس) إلى شهادة بشأن ما يُطلق عليه قانون منع التكتلات الاحتكارية لإنتاج وتصدير النفط، أو «نوبك»، الذي سيلغي الحصانة السيادية التي حمت طويلاً أعضاء «أوبك» من أن تتخذ الولايات المتحدة إجراء قضائياً بحقهم.

ويستهدف مشروع القانون تغيير قانون مكافحة الاحتكار الأمريكي ليسمح بمقاضاة منتجي «أوبك» بتهمة التواطؤ، وسيجعل تقييد إنتاج النفط، أو الغاز، أو تحديد أسعارهما مخالفاً للقانون ويزيل الحصانة السيادية التي تقضي المحاكم الأمريكية بوجودها بموجب القانون الحالي.

وعارض رؤساء أمريكيون سابقون مشروع قانون «نوبك»، لكن احتمال نجاحه ربما يزيد في ضوء انتقاد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المتكرر لمنظمة البلدان المصدرة للبترول، وفي الوقت الذي يتوقع فيه البعض احتمال بلوغ خام برنت 100 دولار للبرميل قريباً.

وقال جو ماكمونيجل كبير محللي سياسات الطاقة لدى هيدجآي بوتوماك للأبحاث «أوبك مصدر إزعاج بالنسبة إليه، الجميع يعتقدون أنه قد يدعم «نوبك» ببساطة».

وتعارض مجموعات أعمال وشركات نفط القانون نظراً لاحتمال قيام الدول الأخرى باتخاذ إجراءات مضادة، وتتحكم «أوبك» في إنتاج الدول الأعضاء عبر وضع مستهدفات للإنتاج، وارتفعت الأسعار 82% بعد قرار المنظمة خفض الإنتاج في نهاية 2016، ويوجه المشرعون غضبهم صوب المنظمة، قائلين إنها تلحق الضرر مجدداً بالمستهلكين وتمثل تدخلاً في الأسواق الحرة.

وقال ماكمونيجل، إن جلسة الاستماع التي تعقدها اليوم الأربعاء، اللجنة الفرعية المعنية بسياسة مكافحة الاحتكار وحماية المنافسة وحقوق المستهلك، قد تسلط الضوء على موقف السلطة التنفيذية، ومن بين الذين سيمثلون أمام اللجنة ماكن ديلرحيم مساعد المدعي العام لقطاع مكافحة الاحتكار بوزارة العدل الذي كتب دعماً للتشريع.

ووافقت غرفتا الكونجرس على نسخة من قانون نوبك في 2007 لكنه جُمد بعد أن قال الرئيس الأسبق جورج بوش إنه سيمارس حق النقض على التشريع، وفرص إقرار القانون هذا العام محدودة، إذ من المقرر أن يعقد مجلس النواب الأمريكي جلساته لمدة 16 يوماً فقط، في الفترة المتبقية من العام الجاري، ما يترك القليل من الوقت لأي أمر باستثناء التشريعات الضرورية مثل الإبقاء على تمويل الحكومة.

وفي وقت سابق من العام الجاري، أبلغت غرفة التجارة الأمريكية ومعهد البترول الأمريكي الكونجرس معارضتهما لمشروع القانون، وقالا إن ارتفاع إنتاج أمريكا من الطاقة قلص نفوذ «أوبك».

من جهة اخرى اتسمت أسواق النفط بالقوة مجدداً، أمس الثلاثاء، ليسجل الخام الأمريكي أعلى مستوى له منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014 ويظل خام برنت قُرب ذروته في أربع سنوات التي بلغها في الجلسة السابقة، مع تأهب الأسواق لشح المعروض فور بدء عقوبات أمريكية على إيران الشهر القادم.

وسجلت أمس، العقود الآجلة للخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط 75.90 دولار للبرميل، وهو أقوى سعر لها منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014، وغرب تكساس مرتفع نحو 18% منذ منتصف أغسطس/ آب، وبلغ خام القياس العالمي برنت 85.28 دولار للبرميل في العقود الآجلة مرتفعاً 30 سنتاً بما يعادل 0.4% عن الإغلاق السابق وغير بعيد عن ذروة 85.45 دولار التي بلغها خلال اليوم السابق، وهي الأعلى منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2014.

وبرنت مرتفع ما يزيد على 20% عن أحدث مستويات متدنية له والمسجلة في أغسطس/ آب، وتدعمت المعنويات باتفاق أُبرم في اللحظات الأخيرة لإنقاذ اتفاقية «نافتا» كترتيب ثلاثي بين الولايات المتحدة والمكسيك وكندا، لتستمر منطقة التجارة الحرة البالغة قيمتها 1.2 تريليون دولار سنوياً بعد أن كانت على شفا الانهيار.

وعلى صعيد العوامل الأساسية، صعدت أسواق النفط بفعل العقوبات الأمريكية الوشيكة على قطاع النفط الإيراني الذي ضخ في أحدث ذروة له هذا العام نحو 3% من استهلاك النفط العالمي البالغ نحو 100 مليون برميل يومياً.

وتُظهر بيانات تجارية على «ريفينيتيف أيكون» أن صادرات إيران المنقولة بحراً لم تزد على 1.6 مليون برميل يومياً في سبتمبر/ أيلول وهو أقل مستوى لها منذ منتصف 2016.

وقال نوربرت روكر مدير أبحاث أسواق السلع الأولية في بنك جوليوس باير السويسري «أسعار النفط تواصل الارتفاع مدعومة باقتراب الحظر الإيراني، ومخاوف المعروض ذات الصلة، وضع المعروض يبدو هشا بالفعل، إذ إن أي نقص جديد مثل تدهور للوضع في فنزويلا سيؤدي إلى شح إمدادات النفط».

وقال «إتش.اس.بي.سي» في توقعاته الاقتصادية العالمية للربع الرابع من السنة «محللونا النفطيون يعتقدون أن هناك احتمالاً متزايداً أن يلامس (الخام) 100 دولار للبرميل».

وفي آسيا، واصلت أسعار النفط ارتفاعها، أمس الثلاثاء، في أسواق تخشى تراجعاً في العرض، بينما لا يتردد بعض المستثمرين عن الحديث عن سعر يبلغ 100 دولار للبرميل الواحد.

وارتفع سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) المرجعي للخام الأمريكي، تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني 25 سنتا إلى 75,55 دولار في المبادلات الإلكترونية في آسيا.

أما برميل برنت المرجع الأوروبي، تسليم نوفمبر/ تشرين الثاني فقد ارتفع ثلاثة سنتات، وبلغ سعره 85,01 دولار، وكان نوعا النفط ارتفعا بنسبة 3% الاثنين، ما دفع بعض المراقبين وبعض الأطراف الفاعلين إلى أن يتوقعوا أن يبلغ سعر البرميل الواحد 100 دولار.

وقال جون كيلداف أحد مؤسسي الصندوق التقاعدي الأمريكي «اغين كابيتال إل إل سي» في نيويورك، لوكالة بلومبرج للأخبار المالية «نحن في سوق تميل إلى ارتفاع كبير بسبب الآفاق الضيقة جداً في السوق قبل نهاية العام».

وارتفع سعر سهم مجموعة «بتروتشاينا» المدرجة في بورصة هونج كونج بنسبة 2%، وقال كيم كوانجراي المحلل في مجموعة «سمسونغ فيتشرز» إن «السوق راغبة جداً في احتساب أثر تقلبات العرض الإيراني ومعرفة ما إذا كانت السعودية وروسيا قادرتين على التعويض عن النقص»، وأضاف «في الوقت نفسه، يعزز الاتفاق الأمريكي المكسيكي الكندي التوجه العام لسوق الخام». (وكالات)

ارتفاع إنتاج النفط الروسي في سبتمبر



أظهرت بيانات من وزارة الطاقة الروسية، أمس الثلاثاء، ارتفاع إنتاج روسيا من النفط إلى 11.36 مليون برميل يومياً في سبتمبر/ أيلول من 11.21 مليون برميل يومياً في أغسطس/ آب.

وبالأطنان، بلغ إنتاج النفط 46.478 مليون طن مقارنة مع 47.41 مليون في أغسطس/ آب، وسجل إنتاج الغاز 57.54 مليار متر مكعب الشهر الماضي بما يعادل 1.92 مليار متر مكعب يومياً مقارنة مع 54.62 مليار متر مكعب في أغسطس/ آب. (رويترز)