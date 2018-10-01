هيرميس: إتمام الطرح العام لأسهم "القاهرة للاستثمار" بـ1.244 مليار جنيه

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاثنين 1 أكتوبر 2018 12:09 مساءً - أعلنت المجموعة المالية هيرميس اليوم الاثنين، عن إتمام الطرح العام لشركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية فى البورصة المصرية، وذلك فى عملية بلغت قيمتها الإجمالية 1.244 مليار جنيه.

وتعد شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية أكبر شركة قطاع خاص متخصصة فى تقديم باقة شاملة من الخدمات التعليمية فى مصر، وذلك من خلال 19 مدرسة تخدم أكثر من 24 ألف طالب اعتبارًا من العام الدراسى 2018. وتقوم الشركة بتشغيل أغلب مدارسها تحت ثلاث علامات تجارية وهى Mavericks، وFutures وRising Stars، والتى تقدم مجموعة متنوعة من المناهج التعليمية بما فى ذلك المناهج البريطانية والأمريكية والفرنسية والألمانية والمصرية.

وتستهدف الشركة بشكل رئيسى أصحاب الدخول المتوسطة، سعيًا لتزويدهم بالمناهج الدراسية عالية الجودة بأسعار مناسبة. كما تغطى أنشطة الشركة قطاع التعليم العالى من خلال جامعة بدر بالقاهرة التى تضم 9 كليات مختلفة اعتبارًا من العام الدراسى 2018، تضم أكثر من 7600 طالب وشبكة علاقات مع 25 جامعة على فى العالم.

وقامت المجموعة المالية هيرميس بدور المنسق العالمى الأوحد ومدير الطرح لأسهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية بالبورصة المصرية.

وقال مصطفى جاد الرئيس المشارك لقطاع بنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، إن هذه الصفقة تعد إضافة جديدة للبورصة المصرية نظرًا للمقومات التى يتمتع بها قطاع الخدمات التعليمية سريع النمو وكذلك الفرص الاستثمارية التى ينبض بها ذلك القطاع الجذاب.

وأشار جاد إلى أن تلك المقومات تتمثل فى الطلب القوى على الخدمات التعليمية والنمو السريع مدعومًا بالتركيبة السكانية التى يحظى بها السوق المصري، لافتا إلى أن قلة عدد اللاعبين وندرة الاستثمارات فى قطاع التعليم يطرح فرصة كبيرة للمجموعة المالية هيرميس فى ظل قدرتها على بناء قاعدة قوية ومتنوعة من المستثمرين الراغبين فى الاستثمار بذلك القطاع الواعد.

وشهدت عملية الطرح قيام المساهمون الرئيسيون شركة Social Impact Capital (SIC) ومجموعة من صغار المساهمين، بطرح حصة 37.8% من أسهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية فى البورصة المصرية، أو ما يعادل 207,259,025 سهم لصالح المستثمرين الأفراد ومجموعة من أبرز الشركات والمؤسسات المالية، وذلك بسعر 6.00 جنيه للسهم.

وبناء على ذلك بلغ إجمالى رأس المال السوقى للشركة 3.287 مليار جنيه وقت إتمام القيد بالبورصة المصرية تحت كود «CIRA.CA». وبعد إتمام عملية الطرح الثانوى سيقوم المساهم الرئيسى شركة SIC بضخ جزء من حصيلة الطرح، عن طريق الاكتتاب المغلق بنفس سعر الطرح، لزيادة رأسمال شركة القاهرة للاستثمار والتنمية.

جدير بالذكر أن الشركة سوف تستخدم حصيلة زيادة رأس المال فى تمويل خطة التوسعات الاستراتيجية التى تتبلور فى تنمية عدد المدارس التابعة والتوسع الجغرافي، وذلك بالتزامن مع تنويع فرص الاستثمار بالمزيد من القطاعات الحيوية وعلى رأسها قطاع الرعاية الصحية.

ومن جانبه، قال محمد عبيد الرئيس التنفيذى المشارك لقطاع بنك الاستثمار بالمجموعة المالية هيرميس، أن نجاح طرح شركة القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية هو امتداد لسابقة الأعمال المشرفة التى تحظى بها المجموعة المالية هيرميس فى إتاحة القطاعات الجديدة أمام الجمهور بالبورصة المصرية ودورها الرائد فى دعم البورصات الإقليمية التى تعمل بها الشركة. وأضاف أن طرح إحدى الشركات العاملة بقطاع الخدمات التعليمية يأتى ضمن سلسلة من الطروحات الأولى من نوعها التى يقوم بها قطاع الترويج وتغطية الاكتتاب فى عدد من القطاعات الاستراتيجية ومن بينها قطاعى الرعاية الصحية والألبان وهو ما يؤكد على قدرة الشركة على تسويق الفرص الاستثمارية الجديدة لأبرز المستثمرين على الساحتين المحلية والدولية بفضل المنتجات البحثية فائقة الجودة والدراية العميقة بالأسواق التى تعمل بها الشركة.

وأشار عبيد إلى الدور البارز الذى يلعبه قطاعى الاستثمار المباشر وإدارة الأصول فى ذلك الصدد، وهو ما انعكس فى قدرة المنصة التعليمية الجديدة التى أطلقها قطاع الاستثمار المباشر على الاستحواذ على أربع مدارس فى شهر مايو الماضى بالتعاون مؤسسة GEMS، وهى إحدى المؤسسات التعليمية الرائدة بالمنطقة.

ويأتى طرح أسهم القاهرة للاستثمار والتنمية العقارية ضمن سلسلة صفقات رأس المال البالغ عددها 12 صفقة، التى نفذتها المجموعة المالية هيرميس منذ بداية العام الجاري، ومن بينها: زيادة رأسمال لصالح قدامى مساهمى مجموعة مستشفيات كليوباترا بقيمة 40 مليون دولار، وزيادة رأسمال شركة أورانج بقيمة 866 مليون دولار، وبيع حصة من أسهم شركة أوراسكوم كونستراكشون بقيمة 52 مليون دولار فى بورصة ناسداك دبي، وإتمام الطرح العام لأسهم ASA International للتمويل متناهى الصغر فى بورصة لندن للأوراق المالية، وإتمام صفقة بيع بالسوق الثانوى لحصة 17% من أسهم شركة هيومن سوفت القابضة بقيمة حوالى 226 مليون دولار فى بورصة الكويت، وإتمام الطرح العام لأسهم شركة ظفار لتوليد الكهرباء بقيمة 52.5 مليون دولار فى سوق مسقط للأوراق المالية.