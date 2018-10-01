العقارى العربى: استراتيجية البنك تدعو إلى تشجيع القطاعين العام والخاص

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الاثنين 1 أكتوبر 2018 12:09 مساءً - قال عمرو جاد الله نائب رئيس مجلس إدارة البنك العقارى العربى، إن تنمية حركة التجارة والاستثمار المشترك بين الأردن ومصر على مستوى القطاعين العام والخاص يمثل انعكاسا إيجابيا على علاقات البلدين الاقتصادية، فمستوى العلاقات التي تربط المملكة مع الشقيقة الكبرى مصر بمختلف المجالات وصل إلى أعلى مستوياته في الحقبة الأخيرة.

وأكد جاد الله، خلال كلمته بالجلسة الافتتاحية لمنتدى الأعمال الأردنى المصرى المشترك، والذى يعقد بالعاصمة الأردنية عمان اليوم الاثنين، ضرورة تعزيز التعاون الاقتصادي بين البلدين في ظل الإمكانيات الكبيرة التي تتوافر لديهما والتنسيق لإقامة المعارض والمؤتمرات الاستثمارية وتذليل العقبات التى تعيق حركة التبادل التجاري وبخاصة المشاكل ذات الصلة بحركة النقل، بالإضافة إلى ضرورة تفعيل الاتفاقيات الموقعة بين البلدين وبخاصة التي تمت على هامش اجتماعات اللجنة العليا لزيادة حركة التجارة البينية.

وأشار إلى أن استراتيجية البنك العقاري المصري العربي تدعو إلى تشجيع القطاعين العام والخاص العربي للقيام بدور الوسيط لتسهيل عمليات التبادل التجاري ما بين مصر والأردن وما بين الدول الإفريقية الأخرى، من خلال تشجيع القطاعين العام والخاص على زيادة استثماراتهم في التجارة البينية بين كل من الأردن ومصر وفلسطين والدول الإفريقية وإقامة المشاريع المشتركة لتكون نقطة انطلاق للدول العربية المجاورة للاستفادة من البيئة الاستثمارية الآمنة في كل من الأردن ومصر، خاصة أن حجم التبادل التجاري بين البلدين والبلدان الإفريقية الأخرى ما يزال أقل من مستوى الطموحات.

ولفت إلى أن موقع الأردن الاستراتيجي وأهميته في الوصول إلى الأسواق المجاورة وبخاصة العراق وسوريا، وموقع مصر الاستراتيجي كبوابة إلى الأسواق الإفريقية الواعدة فإن تعزيز التجارة البينية وتجارة العبور يكتسب أهمية استراتيجية كبرى للطرفين، متمنيا أن يساهم البنك العقاري المصري العربي دورا محوريا في تنمية التجارة والاستثمار بين البلدين استناد إلى الاستفادة من شبكة فروع البنك المنتشرة والمتواجدة في ربوع كل من مصر والأردن وفلسطين، والخدمات والمنتجات التي يقدمها البنك من تسهيلات مباشرة وغير مباشرة وخدمات مصرفية متطورة وآمنة وبرامج الحوالات بين هذه الدول - أهمها حوالات الجالية المصرية العاملة في الأردن والتي يقدمها البنك بالمجان - والتي تساهم في خدمة وتنمية القطاعات الاقتصادية المختلفة.