الان تتابع مصدر لـ”رويترز”: أرامكو تعتزم إضافة طاقة جديدة لإنتاج النفط تبلغ حوالي 550 ألف برميل يوميا والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل الرياض - الخليج 365: قال مصدر مطلع بشركة “أرامكو” إنها تعتزم إضافة “طاقة جديدة لإنتاج النفط، تبلغ حوالي 550 ألف برميل يوميا”. وكشف المصدر، في تصريحات لوكالة “رويترز”، أن الإنتاج الإضافي يأتي من “حقلي خريص ومنيفة”.

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