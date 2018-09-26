البورصة تغرم شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو بقيمة 10 آلاف جنيه

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البورصة تغرم شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو بقيمة 10 آلاف جنيهوالان نبدء بالتفاصيل
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الأربعاء 26 شتنبر 2018 10:40 مساءً - قررت لجنة القيد بالبورصة المصرية، بجلستها المنعقدة اليوم الأربعاء، فرض إلتزام مالي على شركة النصر للملابس والمنسوجات-كابو قدره 10 آلاف جنيه يسدد خلال 15 يوم من تاريخ إخطار الشركة بقرار اللجنة، وذلك لمخالفة أحكام المادة 32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية، والمادة 44 من الإجراءات التنفيذية لقواعد قيد وشطب الأوراق المالية.
كما قررت اللجنة، مخاطبة شركة القاهرة للإسكان والتعمير، بمراعاة أحكام المادة 30 و32 من قواعد قيد وشطب الأوراق المالية والمادة 42 و44 من الإجراءات التنفيذية مستقبلاً.
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