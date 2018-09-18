الجمعيات العمومية تقرر إعادة تشكيل مجالس شركات باتا وسيجوارت وسيناء للمنجنيز

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - الثلاثاء 18 شتنبر 2018 05:30 مساءً - عقدت اليوم الجمعيات العمومية العادية وغير العادية لـ 3 شركات، هى باتا وسيناء للمنجنيز وسيجوارت "المصرية للمواسير".

وقررت الجمعيات برئاسة المحاسب عماد الدين مصطفى وبحضور وليد الرشيدى نائب رئيس الشركة وأعضاء مجلس الإدارة ووكلاء الجهاز المركزى للمحاسبات، إعادة تشكيل مجالس إدارات الشركات الثلاثة، مع استمرار شركة سيجوارت وباتا رغم تخطى الخسائر نصف رأس المال طبقا للمادة 38 من قانون 203 لسنمة 1991.

واعتمدت الجمعيات القوائم المالية للشركات عن العام المالى 2017-2018، على أن يستمر رؤساء الشركات فى ممارسة أعمالهم لحين إعادة تشكيل مجالس الإدارات.

وحققت سيناء للمنجنيز صافي ربح بلغ 217 مليون جنية ، مقابل 171 مليون جنيه عن العام المالى 2016-2017، كما حققت الشركة إيرادات بلغت 620 مليون جنيه ، مقابل 600 مليون جنيه عن العام الماضي.

وحققت شركة باتا ربح بلغ 1.5 مليون جنيه، مقابل 641 ألف جنيه، كما حققت الشركة إيرادات 30.6 مليون جنيه ، مقابل 32.2 مليون جنيه.

وخسرت شركة سيجوارت 115 مليون جنيه، مقابل 103 ملايين جنيه العام المالى 2016-2017.