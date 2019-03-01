لا يجوز لغير مالك السيارة قيادتها إلا بتفويض رسمي!

الخليج ٣٦٥ نت – حذّرت الإدارة العامة للمرور على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، من قيادة شخص آخر غير مالك السيارة بدون تفويض رسمي. وجاء التحذير كالتالي: “تجنبًا للوقوع في المخالفات فوّض قائد مركبتك”. ويُمكنك الدخول على نظام أبشر وعمل التفويض بكل سهولة، بدون الحاجة لزيارة إدارات المرور.

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