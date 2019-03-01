كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر أودي تستعد لمعرض جنيف المقبل بأربع سيارات هجينة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت أودي عن Q5 و A6 و A7 و A8 بمحركات هجينة قبل معرض جنيف الشهر المقبل.

حيث جاءت A8 L 60 TFSI e quattro بمحرك هجين بقوة 443 حصان وبعزم دوران 699 نيوتن-متر يعتمد على محرك V6 بسعة 3.0 لتر ومحرك كهربائي ببطارية 14.1 كيلو واط/س يمكنه من تشغيل السيارة لمسافة 50 كم على الطاقة الكهربائية فقط وبناقل حركة أوتوماتيكي من 8 سرعات.

وجاءت السيارات الأخرى Q5 50 TFSI e و A6 TFSI 50 e و A7 50 TFSI e بمحرك هجين بقوة 295 حصان وبعزم دوران 450 نيوتن-متر، وجميع السيارات تحمل نفس المحرك الكهربائي الذي يمكنه من تشغيل السيارة لمسافة 50 كم على الطاقة الكهربائية فقط.

كما يتم تقديم ثلاثة أوضاع لمحركات Q5 و A6 و A7 و A8 الهجينة وهي: EV ، Auto ، و Hold. وفي وضع EV تعمل السيارة على الطاقة الكهربائية فقط، أما في وضع Auto يستخدم النظام بذكاء المحرك الكهربائي والمحرك الآخر لتحقيق أقصى قدر من الكفاءة، أما في وضع Hold يعمل المحرك بطريقة تحافظ على حالة شحن البطارية، كما يمكن شحن البطارية باستخدام قوة الكبح ويمكن شحنها بالمنزل.