توجيه بعدم سحب السيارات المخالفة بالشرقية إلا في 3 حالات

الخليج ٣٦٥ نت – صدر توجيه للشركة المشغلة لمواقف السيارات في المنطقة الشرقية، بعدم سحب السيارات المخالفة نهائياً إلا إذا كانت مُعطِّلة للحركة المرورية، أو متعدية على حقوق المشاة، وأيضاً في حالة الوقوف على الأرصفة.

يُذكر أن هذا التوجيه جاء من أمانة المنطقة الشرقية بعد تزايد شكاوى المواطنين قائدي السيارات في أسواق حاضرة الدمام والمباني المجاورة لها، من نظام سحب السيارات وتضررهم جراء ذلك، حيث أن مبلغ المخالفة 50 ريالاً، بينما قيمة السحب تبلغ نحو 170 ريالاً، بالإضافة إلى تضرر السيارة بعد سحبها.

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