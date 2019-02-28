«كيان إيجبت» تفوز بلقب أفضل وكيل لـ«سيات» بالأسواق الناشئة خلال 2018

اقتنصت مجموعة «كيان إيجبت» للتجارة والاستثمار، وكيل علامة سيات فى مصر، لقب أفضل وكيل لسيارات العلامة الإسبانية بالأسواق الناشئة خلال عام 2018، وذلك بعد الطفرة التى حققتها الشركة فى مبيعات العام

الماضي، فى ظل تطوير شبكة التوزيع ومراكز الخدمة.

ووقع الاختيار على «كيان» للفوز بهذا اللقب، من ضمن 65 وكيل للشركة الأم على مستوى العالم، وأعلنت النتائج فى احتفالية ضخمة أقامتها